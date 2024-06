Ciudad Juárez.- Como antes su mamá no le compraba juguetes, Juan Carlos Flores, a sus 48 años, decidió montar una colección en su Dodge Neón 2000, donde tiene más de 100 piezas que ha ido coleccionando.

Flores narró para Netnoticias cómo surgió esta idea de coleccionar los 'muñequitos'.

"Como antes mi mamá no tenía dinero para comprarnos monos, la idea fue desde chiquito comprar monos. Compré el carro y luego le empecé a poner juguetes, monos, perros, pollos, y así empecé. Voy a las segundas y compro juguetes que encuentro de cinco, 10, 20 pesos. Voy los días que descanso Me paran los polis y me dicen que están chidas”, comentó.

Esta extravagante colección en su vehículo no pasa desapercibida, atrayendo la atención de transeúntes y autoridades por igual. Juan Carlos encuentra tiempo para dedicarse a su pasión por los juguetes, adquiriéndolos en ventas de segunda mano durante sus días libres.

“Desde mi niñez me gusta mucho, por eso los colecciono. Tengo cuatro hijas, pero no están conmigo, están con su mamá. Tengo como un año haciendo esto”, finalizó Juan Carlos.