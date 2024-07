Ciudad Juárez.- Ante el arranque del proceso de renovación de la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional (PAN), la aspirante a la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), Adriana Dávila Fernández, inició con sus recorridos en la entidad para entablar comunicación con los militante, esta vez en Ciudad Juárez.

Desde el Comité Directivo Municipal de Juárez, Dávila señaló que en su visita por Chihuahua comenzó en Juárez por ser simbólico y su historia, ya que aquí surgen las causas e identidad del partido.

Indicó que, ante el régimen que se están instaurando en el país con Morena, el PAN debe volver a su origen y están obligados a regresar con los principios fundamentales que les dieron vida.

“Si de algo debemos sentirnos orgullosos los panistas que tenemos más de 25 años haciendo trabajo partidista, es de los buenos gobiernos que Acción Nacional tuvo, y a mí me da mucha tristeza venir a un municipio que me genera esta dualidad de sentimientos, en donde curiosamente tuvimos de los mejores gobiernos, los perdimos y por algo no fuimos capaces de recuperar”, declaró Dávila.