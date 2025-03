Sí iniciaron trámite, pero anticiparon apertura: DU sobre Jack in the Box

Ciudad Juárez.- La dirección de Desarrollo Urbano dio a conocer que la semana pasada los propietarios del restaurante perteneciente a la cadena Jack in the Box acudieron a las oficinas a iniciar el tramite para la obtención de licencia de funcionamiento, sin embargo, no esperaron a contar con el permiso y anticiparon la apertura.

Lo anterior lo dio a conocer Claudia Morales, directora de Desarrollo Urbano, quien dijo que el pasado viernes ingresaron la petición para la licencia de funcionamiento, sin embargo, eso no significa que ya pudieran abrir.

“Ingresar la petición a la dirección no significa que puedan abrir, quiere decir que recibimos la documentación y en un lapso no mayor a tres semanas, les damos su licencia de funcionamiento, sin embargo, se anticiparon e hicieron la apertura”, dijo la directora.

Morales señaló que es muy recurrente que este tipo de situaciones se presenten, por eso insistió en el llamado que realizó el alcalde de hacer lo conducente en cuestión de normatividad.

La funcionaria recordó que los permisos que no fueron presentados por las tres sucursales clausuradas fueron licencia de funcionamiento, dictamen de Protección Civil, así como dictamen de aforo y de medidas de seguridad.