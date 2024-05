Seguro de Gastos Médicos Mayores, ¿un lujo o una necesidad?

Ciudad Juárez.- Contratar un Seguro de Gastos Médicos Mayores busca proteger el patrimonio de una persona o familia en caso de una enfermedad o accidentes graves, donde se vean afectados nuestros órganos o el cuerpo en general.

En Juárez, de acuerdo a Nelly Hernández, quien es agente de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas (Amasfac), se estima que un 30 por ciento de la población tiene un Seguro de Gastos Médicos Mayores, de los cuales un 80 por ciento corresponden a colaboradores de la industria maquiladora.

Sin embargo y de acuerdo a la agente de seguros entrevistada, la cobertura con la que cuentan, "por muy top que sea, por muy de confianza, o de muy altos niveles, es insuficiente para enfrentar una situación grave", advirtió.

"Hay pólizas que no alcanzan a cubrir un accidente, una fractura de columna, una enfermedad cardiaca, o una terapia intensiva, ahora con el covid-19, las sumas de hospitalización alcanzaban los 3 o 4 millones de pesos, a veces hasta más, el promedio llegó a los 5 millones de pesos y hubo cuentas de 20 millones de pesos en atención a covid", recordó Hernández.

De acuerdo a esta especialista, las enfermedades más caras, de acuerdo a las aseguranzas, son las fracturas de columna o todo lo que tenga que ver con su reparación; las enfermedades autoinmunes o algunos tipos de cáncer, pero el más caro, el que tiene el número uno en el país ( incluso es alto a nivel mundial), es el cáncer de colon o el cáncer de mama, se detalló.

"Hay personas que si tienen su póliza de gastos médicos pueden tener la posibilidad, el acceso una mejor atención y a mejores medicamentos, pues hay medicamentos que pueden llegar a costar 800 mil pesos mensuales para poder atender este tipo de cáncer", reconoció.

En el caso de los bebés, hay una enfermedad cuya vacuna para combatir este mal, está por encima de los dos millones de pesos.

"En este tipo de enfermedad no va a haber dinero, ni patrimonio que alcance para atender este tipo de enfermedades", destacó la integrante de Amasfac.

NetNoticias realizó un sondeo para conocer si la gente considera entre sus planes financieros la contratación de este tipo de seguros, que ofrecen principalmente la posibilidad de tener atención de médicos especialistas, e internamiento en hospitales privados.

Alicia de la Rocha admite que no lo tiene porque no puede pagarlo, incluso nunca ha investigado cuánto costaría, "a lo mejor alguna vez me dijeron y se me hizo caro y por eso no tengo, me atengo al IMSS para un caso de emergencia o al Hospital General", admitió la madre de familia de tres.

Luis Nava tampoco cuenta con un seguro de gastos médicos mayores, precisamente por los costos, aunque él sí ha consultado con su agente de Fondo para el Retiro, y le pareció costoso el costo de alrededor de 9 mil pesos al año.

Carlos Orozco sí tiene Seguro de Gastos Médicos Mayores y lo ve como un tema de prevención, "Dios guarde la hora, pero si llegara a necesitar un servicio mayor creo que en un hospital privado la atención es mejor y más rápida. Afortunadamente nunca lo he usado", dijo.

Para Carlos el costo está bien, pues más que un gasto lo ve como una inversión, él paga mensualmente aproximadamente 3 mil 600 pesos, "lo tengo domiciliado a mi tarjeta de crédito y así me da puntos para gastarlo en otras cosas", admitió.

¿Lujo o una necesidad? Usted decide.