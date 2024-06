Ciudad juárez.- En apoyo a pacientes de cáncer, la organización Donadores en Acción, en conjunto con la Cámara Nacional de Comercio, (Canaco), lleva a cabo este sábado 15 de junio una campaña de donación altruista de sangre el Museo de la Revolución de la Frontera (MUREF), dio a conocer Mauricio Torres, presidente de la asociación CP32000 en la Zona Centro.

La campaña dio inicio en las instalaciones del museo, a las 11:00 de la mañana y concluirá a las 3:00 de la tarde, en el museo ubicado en la zona peatonal de 16 de Septiembre y avenida Juárez.

Isaías Sánchez, supervisor químico del Banco de Sangre Dosalt, comentó que, esta campaña tiene como objetivo fomentar la cultura de la donación y decirle a la comunidad que no existen riesgos de que te desmayaras, que engordaras o que afectará a la salud.

Destacó que, constantemente realizan estas actividades en empresas, escuelas y otras instituciones, sin embargo, esta es la primera ocasión en que la realizan en un museo.

José Luis Castañeda, estudiante de preparatoria, comento que tomó la decisión de donar, ya que, el año pasado su primo falleció de cáncer, porque batallaban para conseguir sangre, así como un tío que tuvo una hemorragia, hace dos años.

En este sentido, llamó a la comunidad a sumarse a esta campaña noble causa, puesto que sobre todo las personas que son de escasos recursos sufren mucho para obtener la sangre para sus familiares que padecen alguna enfermedad.

Los requisitos para donar son:

Los requisitos son contar con un buen estado de salud en general, tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilogramos y acudir con 4 horas de ayuno (puede consumir jugo, fruta, agua, refresco o café, ayuno de grasas de 4 horas).

Además, no mostrar signos de intoxicación por alcohol o drogas, ni en los últimos 12 meses haberse tatuado o realizado perforaciones, acupuntura, y depilación por electrolisis; no haber padecido hepatitis después de los 10 años de edad; no haberse vacunado en los últimos 28 días, no contar con cirugías, parto o cesárea en los últimos 6 meses, ni estar embarazada o lactando, y no estar expuesto a prácticas sexuales de riesgo o uso de drogas intravenosa o intranasales.

Para cualquier duda o mayor información puede comunicarse al teléfono (656)311-50-80, o acudir al Banco de Sangre Dosalt, ubicado en la avenida Paseo de la Victoria, frente al Consulado Americano.