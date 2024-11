Ciudad Juárez.- El 30 de noviembre el estadio Carta Blanca será escenario de “Non-Stop Flight Tour Vol.1” que llega a Juárez como parte de la gira de Drake Bell por todo México.

El artista californiano brindará un espectáculo de talla internacional, presentando su nuevo disco Non Stop Flight, que vio la luz el pasado 25 de octubre, además de sus más grandes éxitos como Found a Way, I Know, entre otros.

En conferencia de prensa informativa, la promotora del evento Mónica Padilla dio los detalles de este evento que salió a luz pública primero a través de la redes sociales del artista, protagonista de una serie de Nickelodeon.

Para el cantante estadunidense no es desconocida la frontera ya que en 2019 participó en el festival Borderland y hasta cruzó por su propio pie el puente internacional de las Américas, no sin antes disfrutar de los tradicionales burritos.

Los costos de los boletos serán los siguientes:

$3,980 VIP con Meet & Greet y Kit Fan

$2,410 VIP

$1,625 Cancha

$355 Gradas

El Meet & Greet será el día 30 de noviembre previo al concierto, además que el Kit Fan contará con camiseta y otros artículos promocionales que enmarcarán la fotografía que se tome quien adquiera este paquete que está disponible en Don Boleton, tiendas Sounds y taquillas el día del evento.