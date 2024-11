Se tardaron: Giants sienta en la banca a Daniel Jones

Foto: Associated Press

East Rutherford, Nueva Jersey.- Los Giants de Nueva York enviarán a la banca al quarterback Daniel Jones, quien ha tenido dificultades, y pondrán de titular al favorito de los aficionados, Tommy DeVito, contra los Tampa Bay Buccaneers esta semana. Los Giants intentan romper una racha de cinco derrotas consecutivas, según indicó una persona con conocimiento de la decisión.

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato el lunes debido a que los Giants no habían anunciado el cambio; se esperaba que el entrenador Brian Daboll lo oficialice más tarde.

Daboll había insinuado que podría haber un cambio después de que los Giants (2-8) entraran en su semana de descanso tras una derrota en tiempo extra ante los Panthers de Carolina (3-7) en Alemania el 10 de noviembre.

Jones, de 27 años, tiene 10 pases de touchdown y 13 intercepciones esta temporada, incluyendo dos en la zona roja en la derrota 20-17 en Múnich. Tiene un récord de 3-13 en sus últimos 16 juegos como titular y Nueva York ocupa el último lugar en la liga en anotaciones, con un promedio de 15,6 puntos por partido.

Jones recibió un contrato de cuatro años y 160 millones de dólares después de llevar a los Giants a una sorpresiva aparición en los playoffs en la primera temporada de Daboll en el 2022. Vio acción limitada la temporada pasada debido a una lesión en el cuello y luego sufrió un desgarro en el ligamento anterior cruzado.

Jugó detrás de una línea ofensiva terrible en 2023 y ha sido inconsistente esta temporada. DeVito había iniciado como el tercer quarterback en cada partido de esta temporada, pero avanzó por delante del veterano Drew Lock, en gran parte porque el producto de Nueva Jersey, apodado “Tommy Cutlets”, tuvo un récord de 3-3 como novato después de que Jones y el suplente Tyrod Taylor se lesionaron.

A los Giants le restan siete encuentros y puede ser que Jones no vuelva a ser titular. Los Giants están en posición de tener una alta selección en el draft y probablemente elegirán a un quarterback.