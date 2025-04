Ciudad Juárez.– Alrededor de 500 maestros agremiados a la Sección 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se manifestaron esta mañana en el estacionamiento y frente al edificio de Pensiones Civiles del Estado (PCE), ubicado en la avenida Paseo Triunfo de la República y la calle Lara Leos. A lo largo del día, más docentes se fueron sumando al plantón que forma parte de un paro general convocado por la Coordinación Región Norte.

Las principales exigencias de los profesores son la mejora urgente al servicio médico, el pago a más de mil compañeros afectados y el respeto a los derechos laborales, entre otras demandas que han sido ignoradas durante años, según los manifestantes.

Por su parte, el vocero explicó la magnitud de la inconformidad que persiste desde hace años:

“Estas demandas tienen más de dos años, casi tres, del mal servicio que tenemos en Pensiones Civiles. Ayer esperábamos respuesta por parte de los directores, pero solo mandaron decir al secretario general que ‘se van a analizar convenios’… eso no nos resuelve nada. No hay medicamentos, no hay médicos, no hay especialistas, no hay laboratorios, y no hay respeto para Ciudad Juárez, que también es Chihuahua”, señaló.