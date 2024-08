Ciudad Juárez.- Su carisma, entusiasmo y sobre todo la dedicación en su trabajo, han hecho que Rubén Espinoza, mejor conocido como ‘El Diablo Sonriente’, se adueñe de la confianza de las personas.

Dedicado a bolear calzado en la histórica Plaza de Armas del centro de Ciudad Juárez, diariamente desde las 7:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde Rubén saluda, platica y convive con sus compañeros de trabajo o peatones que pasean por el lugar.

“Me gusta mucho hacer nuevos amigos, la vida es maravillosa, pero todo depende del color con que se mira, se sabe que todos tenemos problemas, pero si no tienen solución, cuál es la necesidad de estar enfocado en eso, al contrario hay que buscar la manera de salir adelante y superarlos”, mencionó el bolero.

Brindar una amistad sincera a sus clientes y amigos ha hecho que ‘El Diablo’ se convierta en el paño de lágrimas de las personas, por lo que se siente agradecido con lo que ha logrado hasta el momento.

A pesar de que existen días en los que no logra bolear ni un solo par de zapatos, no se desmotiva, pues cree que el sol sale para todos y existirán días mejores que otros.

“Yo estoy aquí no solo para bolear los zapatos, también para escuchar a la gente y así llueva, truene o relampaguee, aquí estaré por otros 20 años más hasta que el cuerpo aguante, porque me gusta mi trabajo, me gusta convivir con la gente y me gusta mi ciudad”, concluyó Rubén.

El costo de su servicio es de 50 pesos, por debajo de los demás boleros del lugar, por lo que invita a los visitantes del centro a darle la oportunidad de sacarle brillo a sus zapatos y echar una platicada de casi 20 minutos; aunque el servicio tarde máximo 10 minutos.