Ciudad Juárez.- Desde la colocación de la primera piedra hace dos años, la Torre Centinela ha cargado con el estandarte de obra insignia en la administración estatal de María Eugenia Campos Galván. No obstante, este 2024 fue el del “estirón” para la estructura, misma que ya tiene tiempo tentativo de terminación para mediados de 2025.

“Es una obra que está bastante avanzada, tenemos un avance en general de 52 por ciento, estamos por arriba de la mitad. Estimamos poderla concluir para mediados de año que entra, para que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado pueda operar en ella y ser la parte de central de la Plataforma Centinela”, expresó para Net Noticias Adrián Lui Chavira, subsecretario de la Plataforma Centinela.

La estructura tiene completa la construcción de 15 de sus 20 niveles, con un avance particularmente marcado en los últimos meses, ya que todavía en septiembre, la altura solo alcanzaba nueve pisos. Para ello hubo primero que iniciar desde cero la obra y replantear la cimentación de la misma.

Ya se ve

Antes de avanzar en vertical, primero hubo que volver a plantar la obra de 4 mil 500 millones de pesos en el piso. Esto pues el terreno de la zona centro no tenía de donde sujetar la base de la misma.

“Han habido varios retos, varios detalles, pero el primero fue el terreno. El terreno es completamente arenoso que no se pudo compactar; se tuvo que hacer una cimentación profunda, con pilotes de más de 20 metros de alto para encontrar un terreno más estable que nos ayudara a sostener la estructura. El otro reto es el mismo diseño, porque no es un edificio común, no lo es en su geometría ni en su ingeniería”, añade Lui Chavira.

Fue el 15 de enero cuando dio inicio el levantamiento de la estructura, quedando como primeras señas de progreso los cimientos terminados, el sótano y los primeros niveles, los cuales son los que más avance muestran y están más cerca de su terminación.

“El avance general es del 52 por ciento, pero no es el avance de cada uno de los niveles de la torre. Particularmente en los niveles de abajo es donde más hemos avanzado. Tenemos espacios que ya casi están terminados, donde lo que nos falta es entrar ya con cableado y con los acabados”, dice el funcionario.

Pese a estar colocada en uno de las zonas más problemáticas de la ciudad, un foco rojo constante en el mapa criminal de esta frontera, quienes han supervisado la edificación, señalan que la misma ha servido para empezar a cambiar el aspecto de la zona y despertar su actividad económica.

La torre y los cambios a su alrededor

Si bien desde su exterior se le puede ver como el edificio que es y que se planea llegue a ser una vez terminado, la obra de “Tipo A” (soportada por acero junto con concreto y por estar protegida contra fuego) también ha ayudado a reactivar la parte medular de la zona centro.

La prueba más reciente de esto fue la temporada de reactivación de las corridas de toros que atrajeron al respetable taurino tanto de esta Ciudad Juárez como de la vecina El Paso, Texas en un ambiente que se esperaba seguro desde un inicio y que no tuvo ningún incidente durante sus cuatro festejos.

“Queremos que sepa la gente de El Paso y de Nuevo México que es completamente seguro ir a la zona centro de Juárez. Es una zona bien resguardada, que inclusive tiene presencia con la Plataforma y con la Torre Centinela, que no está terminada, pero si mitiga muchos riesgos”, señalaba el historiador taurino José Mario Sánchez Soledad en octubre pasado, previo al arranque de la temporada de fiesta brava.

Asimismo, uno de los aspectos que más han pasado de largo es el hecho que la obra también ha resultado ser fuente de empleo para los obraros más especializados de la localidad, capaces de realizar trabajos de construcción en las alturas. Dichas labores son consideradas de alto riesgo y sus puestos de trabajo no abundan en el mercado.

“Hemos empelado cerca de 400 personas en la construcción, que es un trabajo muy complicado porque son empleos muy especializados que no son tan fáciles de conseguir. Si han habido otras contrataciones para puestos que son menos especializados, como es el caso de los albañiles y de los plomeros. La oportunidad laboral ha sido mucha y ha beneficiado bastante, porque es una fuente directa de empelo local”, explica Lui Chavira.

Pese a la importancia de la obra y el tamaño de la inversión, la Secretaría de Seguridad pública del Estado (SSPE) reitera que la torre es una base de operaciones para una Plataforma Centinela que vigila a Ciudad Juárez desde 2023 y que está prácticamente instalada en su totalidad.

Los ojos que ven a Juárez

De acuerdo con cifras proporcionadas por la dependencia, 800 de los 900 postes Centinela que existen en todo el estado están instalados en la localidad. En ellos están ubicadas 3 mil cámaras de seguridad fijas. Además, continúan en funciones 23 arcos lectores de placas en carreteras y cruceros.

“No podemos olvidar que la torre es parte de la Plataforma Centinela. La obra de la torre todavía no termina, pero la plataforma sí funciona y tiene su base de operaciones en el subcentro de mando regional de Ciudad Juárez. No nos garantiza, ni nos ha garantizado que no se cometan crímenes, pero si nos ha ayudado a combatirlo”, remató Lui Chavira.

Sumadas a las 2 mil 500 cámaras municipales también conectadas al servicio estatal, queda un total de 5 mil 500 lentes viendo desde arriba a Ciudad Juárez.