Pronostican lluvias para hoy y mañana 

Ciudad Juárez.- La Dirección de Protección Civil Municipal dio a conocer que el potencial de lluvia estará presente durante todo el día de hoy, hasta la tarde/noche de mañana, por lo que piden sigan las medidas preventivas.

“De momento para hoy en caso de que ocurran precipitaciones se proyectan sean mayormente ligeras a moderadas y para mañana, si no existen cambios se proyectan precipitaciones de ligeras a moderadas, sin embargo, solo en caso de formación de tormentas, la lluvia podría ser en mayor cantidad, estar acompañada de descargas eléctricas y caída de granizo pequeño”, informó Protección Civil a través de publicaciones en sus redes sociales.

En caso de generarse tormentas pidieron a la ciudadanía seguir las siguientes medidas preventivas:

Si vives cerca de cauces de arroyos, no lo cruces durante la tormenta

No arriesgues tu vida al intentar cruzar corrientes de agua

No arrojes basura a la corriente de agua, podrían tapar las coladeras

Evita cruzar por charcos de agua.

-Al conducir, hazlo a una velocidad moderada, enciende las luces en todo momento, evita distracciones, enfócate: mantén el control del volante, mantén tu distancia con el resto de los autos y tu mirada en la calle, evita conducir por pasos a desnivel inundados, arroyos o corrientes fuertes de aguas y evitar frenar bruscamente para evitar derrapes.

-Ante tormentas eléctricas, si te encuentras en el exterior busca refugio en algún edificio, evitar tocar superficies metálicas, no utilices equipos electrónicos, no te refugies debajo de árboles, apártate de postes eléctricos y podrás refugiarte en el automóvil siempre y cuando esté apagado, no tenga antena metálica y ventanas cerradas