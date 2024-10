Rentar tu casa: Un negocio seguro con un contrato notariado

Ciudad Juárez.- Rentar una vivienda ha pasado, a lo largo del tiempo, de ser un acto simple de ofrecer una casa a una persona para recibir un precio pactado mes a mes, a convertirse en un proceso que requiere formalidad legal para evitar consecuencias que van desde daños a la propiedad, la desaparición del inquilino sin pagar o incluso enfrentar asuntos legales inesperados en la propiedad.

Gildardo Muñoz, responsable de Relaciones Públicas de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) expresó tajantemente que para evitar cualquier tipo de riesgos al rentar una propiedad, especialmente una vivienda, es imprescindible firmar un contrato ante un notario público.

“No solamente hagan el contrato en privado, sino que también lo lleven a certificar ante un notario público, porque esto le da mayor certeza legal para cualquier controversia legal, ya nos ha sucedido, hemos tenido experiencias donde a los clientes les rentamos la casa, no lo certificaron, no nos hicieron caso y después regresan con que, oye certifícame, pero ya no, ahora sí que ya tienes un problema y hasta que no tienes el problema lo quieres resolver sin prevenir lo que nosotros te recomendamos”, mencionó el profesional inmobiliario.