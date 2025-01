Ciudad Juárez.- Este día tuvo lugar en el Municipio el foro de consulta “República de y para las Mujeres”, organizado por el gobierno de Claudia Sheinbaum y en el cual se recogieron las opiniones, necesidades y demandas de la población fronteriza en torno al tema que compete a las mujeres.

En miras a la creación del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, hoy se realizó el foro donde participaron miembros de la sociedad civil, instituciones gubernamentales, así como representantes de diversas cámaras empresariales y ciudadanía en general, el mismo, estuvo encabezado por Citlali Hernández, secretaria de las Mujeres.

En su discurso Citlali Hernández declaró que este foro se realiza en Juárez por la importancia que a nivel nacional tiene el municipio en el tema de justicia para las mujeres, replicó la cita de la presidenta Sheinbaum sobre que México tiene una gran deuda con Juárez en el tema de mujeres.

"Es la primera vez que hay un foro o foros de escucha para el Plan Nacional de Desarrollo, ligado a una Secretaría de las Mujeres y queremos que sea el sello constante de la Secretaría…queremos un diálogo constante con todas las mujeres de este país con las mujeres que luchan, que participan, que construyen, que fortalecen en sus comunidades, las mujeres también que luego no son convocadas porque luego no tienen el tiempo, la disposición por la cantidad de tareas que cargan encima, de esos tipos de mujeres que quizás no saben que tienen todavía mucho que aportar y que son también que tenemos que seguir convocando", dijo la secretaria.