Rechaza fiscal intención de eliminar la prisión preventiva 

Ciudad Juárez.- Las autoridades de Chihuahua expresaron su desacuerdo con la propuesta del Gobierno Federal en torno a la eliminación de la prisión preventiva de presuntos criminales, así como el propósito de eliminar los amparos en materia de justicia.

César Jáuregui Moreno, fiscal de Chihuahua indicó que hasta por sentido común pretender eliminar la prisión preventiva detonaría la impunidad puesto que las personas señaladas aprovecharían para escaparse incluso del país.

"Yo creo que es de sentido común, ya no de saber de leyes o no, que cierto tipo de criminales deben estar en la cárcel llevando su proceso; violadores, homicidas. Por qué, porque si no llevan el proceso, después de que los detienes, recluidos, se van a ir. Esas son personas que se van a ir de inmediato y se van a sustraer de la acción de la justicia", recalcó y defendió dicha figura legal para garantía de un debido proceso que busca justicia a las víctimas.

"La prisión preventiva como su nombre lo indica, previene dos cosas: que esa persona no pueda sustraerse a la acción de la justicia e irse a otra ciudad u otro país, para no enfrentar un juicio, y dos: también prevenir el daño que estando libre puede cometer hacia la sociedad".

Mostró su confianza en que el Gobierno Federal, antes de llevar a cabo el planteamiento en las respectivas cámaras, haga un análisis profundo de la situación y modifique sus intenciones a fin de que no se libere a quienes son potencialmente un daño para la sociedad.