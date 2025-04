Reaccionan en la frontera con cautela ante aranceles de Trump

Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

Ciudad Juárez. – Luego de que el presidente Donald Trump, detallara su plan de imposición de aranceles, dejando el cobro de un 10 por ciento de arancel universal y una sobretasa para alrededor de 50 países en el mundo, excluyendo a México y Canadá de esta lista, sectores de la economía de la frontera reaccionaron.

La Asociación de Maquiladoras, Index Juárez se posicionó con cautela respecto al anuncio del presidente del vecino país y María Teresa Delgado consejera nacional de este organismo, dijo que esperarán a la publicación oficial de estas medidas para referirse a ellas.

“Tenemos que esperar la publicación oficial del Code of Federal Regulation (CFR por sus siglas en inglés) Respecto al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC, Usmca en inglés) para las partes que estén incluidas no aplica, aquellos componentes que no estén incluidos seguirán con el 25 por ciento”, expuso la representante de Index, quien detalló que la CFR es similar al Diario Oficial de la Federación (DOF) en México.

Alejandro Sandoval, presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) opinó que aunque se pueden señalar errores sustanciales en el decreto en temas económico-financieros como jurídicos, como un país soberano, Estados Unidos tiene las plenas facultades para ejercer este tipo de actos.

También destacó que el cobro de aranceles al sector automotriz, no será sobre los productos totales a importar en Estados Unidos, sino en las piezas o refacciones que proceden de otros países.

“No necesariamente del valor total del vehículo de la venta de la armadora mexicana a la empresa americana que se encargará de comercializarlo, va a provocar el costo total del pago del arancel y dependerá de cómo este estructurada los procesos de producción de cada empresa, hay empresas donde más del 50 por ciento del vehículo es hecho en Estados Unidos, hay otras en que menos del 25 por ciento se ha hecho allá y entonces dependerá del tipo del proceso de producción para que se pueda contemplar el valor del impacto” detalló el presidente del IMEF.

David Vázquez, profesor del programa de Economía de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) comentó que al no ser México parte de esta lista de países con sobretasa mencionada por el presidente Trump, se desconoce, qué gravamen se le impondrá a México, y aunque habló de un impuesto base, su referencia fue más hacia Europa.

“Pero no sabemos todavía exactamente cuál es la tasa impositiva que se le va a poner a México y si es general… lo más probable, es que México entre en el nivel general del 10 por ciento, pero hay confusión porque México no apareció en la lista de países afectados”, mencionó.

El coordinador del Bloque Empresarial Fronterizo (BEF) Jesús Manuel Thor Salayandía, se refirió al anuncio destacando el calificativo que usó el mandatario de Estados Unidos, como el “Día de la Liberación”, que avisa una política “regionalista e imperialista del presidente Trump”.

“Ahora ganamos tiempo, no está nada escrito en piedra como lo entendimos, Canadá y México quedan fuera de estos aranceles recíprocos, hay mucho trabajo que hacer como Tratado de Libre Comercio de Norteamérica o TMEC, entonces está avanzando, pero sigue habiendo mucha incertidumbre porque no están las cosas claras”, señaló el líder industrial.

Aunque el sector transportista esperaba una reacción de incremento en el tráfico de exportaciones en los cruces internacionales para aprovechar las últimas horas sin aranceles, los puentes se presentaron con el flujo normal, de acuerdo a informes de Manuel Sotelo, presidente de la Asociación de Transportistas de Ciudad Juárez.