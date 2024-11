Pseudo profesionistas, consecuencias de la usurpación de funciones

Ciudad Juárez.- Tras salir a la luz de la opinión pública el caso de la pseudo psiquiatra, Marilyn Cote, que ofrecía sus servicios en Puebla, hace evidente la necesidad de vigilar que todos aquellos profesionistas sobre todo en el área de la salud cuenten con la preparación y certificación necesaria para desempeñar dicha profesión.

La abogada Cote se hacía pasar por doctora en Neurociencias, sin embargo, en días pasados fue detenida por la Fiscalía General del Estado Puebla, quien fue vinculada a proceso por hacerse pasar por psiquiatra y recetar medicamentos controlados, sin contar con la preparación y documentos que lo acreditarán.

Verificaciones de Coespris al sector salud

En el estado de Chihuahua, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris) tiene por objeto ejercer el control y la vigilancia sanitaria a que deberán sujetarse los insumos para la salud, las actividades, los productos, los establecimientos y los servicios vinculados con el proceso de los alimentos, bebidas no alcohólicas y alcohólicas, productos de perfumería, belleza y aseo, en materia de consumo de tabaco, sustancias tóxicas o peligrosas, plaguicidas, nutrientes vegetales, sistemas de agua, así como las materias primas y aditivos biotecnológicos relacionados con las anteriores sustancias y establecimientos de prestadores de servicios de salud del sector público, social y privado, de acuerdo a la normatividad aplicable.

Luis Carlos Tarín Villamar, comisionado estatal de la Coespris, informó que los hospitales, clínicas y consultorios son algunos de los giros que supervisan, en donde verifican la parte de la normatividad, infraestructura, instrumentación y la documentación que acredite si es un médico general que cuente con título y cédula profesional.

En caso de ser especialista que cuente con título de médico general, cédula profesional, así como el título y cédula profesional de la especialidad.

Indicó que en el estado sí han detectado algunos casos de pseudo profesionistas, y aunque sí demuestran contar con los estudios, no han tramitado su cédula profesional federal, por lo cual invitan a que se regularicen para que puedan seguir ofreciendo sus servicios.

“En el estado hemos detectado gente que no cuenta con una cédula de especialista, si han demostrado que tienen el entrenamiento, pero no han tramitado su cédula profesional federal, y lo estamos invitando a que hagan el trámite para obtener su cedula profesional, es un tema de todo el país, el tema de la usurpación de funciones es uno, y el tema de compañeros que no tramitaron su cedula, también es un tema de interés nacional, obviamente nuestro estado no es la excepción”, declaró Tarín Villamar.

Informó que han identificado a pseudo cirujanos plásticos, pseudo cirujanos generales, quienes hacen medicina estética y procedimientos quirúrgicos, pero si el tratamiento es invasivo, son ilegales.

La problemática se deriva de la confusión que existe entre el grado de Especialidad en Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, con el de maestría en Cirugía Estética.

Hace un mes, en la ciudad de Chihuahua identificaron a un médico general que se ostentaba con una especialidad, por lo que se le retiró la licencia estatal, puede ejercer como médico general, pero no como especialista, señaló el funcionario.

Sanciones por Coespris

El funcionario explicó que las sanciones pueden ir desde retirar la licencia de operación, suspensión del consultorio, la aplicación de una multa o incluso una denuncia penal por usurpación de funciones.

Tarín Villamar mencionó que las multas pueden ser cuantiosas, ya que pueden llegar hasta más de medio millón de pesos, según la gravedad de la falta. Por ello, mencionó la importancia de que se cuente con todas las licencias necesarias.

Por tal motivo, dijo que como pacientes todos somos libres de acudir con el médico público o privado que más se adapte a nuestras necesidades, y todos tenemos el derecho de solicitar su título y cédula profesional, así como de especialidad.

A nivel estatal, indicó que en el sector salud realizan entre 30 a 35 órdenes de visita diarias. En el caso de denuncias ciudadanas se atienden de manera inmediata.

Sanciones previstas en el Código Penal Federal

De acuerdo al artículo 250, del Código Penal Federal establece que se sancionará con prisión de uno a seis años y multa de cien a trescientos días a quien:

Se atribuya el carácter de funcionario público sin serlo y ejerza alguna de sus funciones.

Se atribuya el carácter de profesionista sin tener título profesional o autorización para ejercer la profesión.

Ejerza una profesión reglamentada sin tener autorización de autoridad competente o después de vencido el plazo que aquélla le hubiere concedido.

Profesionistas deben contar con cédula profesional

Felipe Rocha Ramírez, encargado de la Dirección Estatal de Profesiones en Juárez, informó que todos los profesionistas, ya sean médicos, abogados, ingenieros, etcétera, deben contar con la cédula estatal de profesiones para que pueden ejercer en el Estado de Chihuahua para que pueden cobrar honorarios, y si no lo hacen están usurpando funciones.

Por ello, recomendó a la comunidad que busque obtener un servicio, siempre revisen que el profesionista cuente con su título y cédula profesional estatal o federal.

Rocha Ramírez comentó que, por parte de la Dirección realizan visitas y les requieren la documentación en sus despachos, consultorios u oficinas, así como se les solicita que deben tener a la vista tanto título como cédula profesional; en caso de no atender las solicitudes, se le da aviso a la Fiscalía General del Estado o a la Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coespris).

Durante este año y hasta el viernes 22 de noviembre, se han emitido mil 722 cédulas profesionales estatales en Ciudad Juárez, de acuerdo a datos de la Dirección Estatal de Profesiones.

Los costos de las cédulas profesionales varían según el nivel de estudios, para licenciatura es de 610 pesos, para técnico 491 pesos, técnico superior universitario 578 pesos, para grado maestría o doctorado es de 733 pesos, especialidad 856 pesos, permiso provisional 491 pesos y autorización para peritos 856 pesos, entre otros trámites.

Denuncia ciudadana

“Es una obligación de todo ciudadano de si ve una anomalía, ya sea en un título o falso profesionista, presentar una denuncia tanto en esta dependencia, como en Fiscalía, lo pueden hacer porque debemos evitar que ese tipo de personas ejerzan sin título y sobre todo por aquello de la seguridad jurídica”, declaró Rocha.

Por ello, invitan a la ciudadanía a realizar estas consultas en la Dirección Estatal de Profesiones en Ciudad Juárez, ubicadas en la Unidad Administrativa “José María Morelos y Pavón” de Gobierno del Estado ubicadas, o bien comunicarse al teléfono (656) 629-33-00 extensiones 55471 y 55206.

En el caso del sector salud, si un paciente detecta alguna irregularidad o anomalía también puede denunciar ante la Coespris, al teléfono (656) 629-33-28, o acudir a la Dependencia en las oficinas de Pueblito Mexicano, en la avenida Abraham Lincoln No. 1320.