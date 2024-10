Ciudad Juárez.- Luego de que el expresidente Andrés Manuel López Obrador decretará a El Chamizal y a Los Hoyos como zona de restauración ecológica, la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) ha buscado terrenos alternos para este proyecto y encontraron uno que se ubica en la zona Pronaf.

"La Cámara de Comercio está haciendo un anteproyecto, pero hasta que no esté listo y se pueda mostrar, entonces que ya los que tengan que decidir, decidan si les gusta o no, creo que en el Pronaf… donde se puede hacer un edificio de varios niveles, además está cerca del puente Libre, del edificio de Gobierno del Estado, creo que hay hoteles y está la plaza comercial de Las Américas, y en mi opinión particular creo que sería una muy buena opción", dijo Elizabeth Villalobos, presidenta del organismo.

El terreno al que se refiere la líder del comercio formal en Juárez, es donde estaba ubicado el Hotel Presidente, justo a un costado del centro comercial de la zona y enfrente de las oficinas administrativas del Seguro Social.

Villalobos comentó que luego de descartar a Los Hoyos como el sitio para el proyecto, han surgido varias propuestas extras para la construcción del Centro de Convenciones para Juárez, uno de ellos ubicado en terrenos del Parque Central, solicitud que aún no tiene respuesta oficial.

Este es uno de los temas que los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) buscan luego de su campaña para la reelección, dar seguimiento junto con el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, luego de que se planteara como una prioridad para Juárez.