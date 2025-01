Ciudad Juárez.- La próxima semana iniciará el nuevo gobierno de los Estados Unidos, el cual encabezará Donald Trump, quien porta la bandera política de la expulsión de migrantes que no comprueben su situación regular en el país. Ante la amenaza de deportaciones, la bancada de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Chihuahua propuso que la entidad debe prepararse.

El diputado Cuauhtémoc Estrada, coordinador del grupo parlamentario en el Congreso Local, dijo que aún no se puede saber el impacto que tendrá las medidas que aplique el nuevo gobierno de Estados Unidos, pero México debe ser precavido.

“Lo hemos vivido en meses anteriores y es un fenómeno difícil de detener, la migración no se detiene por decreto; nosotros somos un país de paso, entonces preparémonos, no sabemos si se vaya a dar en los términos que lo ha expresado el presidente electo, pero si se da mejor preparémonos”, expresó.

Detalló que al recurso que el Gobierno Federal ha destinado para el tema deberán sumarse recursos estatales y municipales.

“Hay una inversión fuerte de cerca de mil 800 millones de pesos del Gobierno Federal para el tema migrante, y me parece que los gobiernos estatales y municipales vamos a tener que hacer un esfuerzo (...) En el que podamos brindarles temporalmente a la personas migrantes, vengan del sur o nos la devuelvan del norte la posibilidad de una estancia”, dijo.

El legislador de Morena en el Congreso local retomó que en su mensaje la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha dado a conocer que se podría implementar un proceso de repatriación para quienes así lo requieran estando en territorio mexicano.

Mencionó que a nivel estado, el presupuesto de egresos presentado por la gobernadora María Eugenia Campos Galván, no se planteó destinar recurso para el tema migrante; sin embargo, dijo que siempre se podrá redireccionar recursos de otros rubros en caso de qué se necesite.

“Hemos seguido que hay posiblemente acuerdos entre el gobierno municipal y estatal para habilitar algunos espacios, se habló incluso de un estadio para hacer contención; también están espacios que ya funcionan para los migrantes que entiendo no están saturados”, dijo que en caso de que se necesiten abrir los espacios.

Estrada dijo que algunos de los recursos que se pueden reorientar para responder en tema migrante se encuentran los viáticos y cuidado de imagen de funcionarios.

“No se trata de no ser una ciudad amigable con los migrantes, muchísima gente, hemos llegado aquí de otro lugar y es una ciudad que nos abraza, debe de seguir con esa dinámica. Pero no quiere decir que no tenemos que tener cuidado de tener el dinero suficiente para que no se le cause un problema a la ciudad”, agregó.

“El mayor problema es que si se viene una deportación masiva dónde los vamos a alojar, cómo los vamos a alimentar, y cuál va a ser el tratamiento que sigue una vez que ya estén aquí”, dijo el legislador.