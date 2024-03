Ciudad Juárez- Al transcurrir las campañas electorales por la presidencia de la República, una de las posturas que muestra diferencias es la propuesta en temas de seguridad y los integrantes de la comunidad LeBarón en Chihuahua expresaron que la profesionalización de las policías es el modelo de seguridad con el que simpatizan.

Adrián LeBarón, uno de los integrantes de esta comunidad que habita en la zona serrana entre los estados de Chihuahua y Sonora, planteó que son muchos los abusos y las condiciones de inseguridad que viven la región, por lo que parte de la solución es que quienes ocupen los cargos del orden público sean profesionales y tengan buen sueldo.

“Violaciones a los Derechos Humanos, asesinatos, despojos que todo Chihuahua sufre, más en la Sierra de Chihuahua nosotros sufrimos mucho esas violaciones (...) donde la autoridad no hace su trabajo”, explicó respecto al contexto que afecta a la comunidad a la que representa.

Se refirió a la percepción que tiene acerca del compromiso que han comunicado tanto las candidatas de las dos coaliciones: “Sigamos Haciendo Historia” por Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM); como de “Fuerza y Corazón por México”, de los Partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD); así como el candidato de Movimiento Ciudadano por el Ejecutivo Federal.

“Yo no he escuchado por parte de la de Morena ninguna propuesta, como que hace el asunto de seguridad y el fortalecimiento a las policías, de la preparación, elevar su nivel profesional y las fiscalías, como que dice que todo está bien. Y a mí sí me gusta la otra candidata del Frente (Amplio por México) ella sí presenta el caso y lo pone como prioridad”, argumentó el señor Adrián LeBarón.

Respecto al candidato Jorge Máynez por MC, refirió que lo considera un “cero a la izquierda”, al considerar que el aspirante respalda la postura del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, con la que LeBarón dijo no simpatizar.

“Yo estoy muy inconforme con lo de ‘abrazos, no balazos’; necesitamos presidentes de la República, gobernadores y presidentes municipales que vean ese problema que sufre México como su prioridad”, apuntó.

Acerca de la candidata Xóchitl Gálvez, dijo que ha visto en sus propuestas un genuino interés de que los problemas de seguridad se mejoren en México.

Dijo estar de acuerdo en que se les aumente el salario a los agentes de policía, con salarios de 20 mil pesos, seguro de vida y se apueste por la profesionalización de los elementos.

“La del Frente dice que quiere elevarles el salario, que tengan un perfil, el seguro de vida, el seguro de salud (...) Le deben meter presupuesto a ese problema”, aseveró el activista social.