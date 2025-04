Llevarán Feria de Salud al Parque Central por Semana Nacional de Vacunación

Ciudad Juárez.– A la par del arranque de la Semana Nacional de Vacunación bajo el lema “vacunarse es salud”, la Secretaría de Salud llevará a cabo una feria en el Parque Central este sábado 26 de abril, desde las 9:00 de la mañana y hasta las 4:00 de la tarde.

Karla Villegas, responsable del Programa de Vacunación del Distrito de Salud Juárez, informó que del 26 de abril al 3 de mayo se estarán llevando a cabo acciones intensivas de vacunación en diferentes puntos de la ciudad, iniciando con una feria de salud en el recinto juarense.

Detalló que se instalarán módulos informativos, realizarán dinámicas y asistirá personal de salud capacitado para brindar atención y orientación totalmente gratuita a los asistentes.

Durante la jornada se brindarán los siguientes servicios:

• Módulo de vacunación para todas las edades.

• Orientación en nutrición.

• Salud mental y emocional.

• Salud bucal.

• Tuberculosis Detección de síntomas respiratorios.

• Promoción de la salud y prevención de enfermedades.

• Prevención de enfermedades transmitidas por vectores.

• Aplicación Cédulas de detección de cáncer infantil.

• Información y orientación para adolescentes.

• Salud sexual y reproductiva.

• Detecciones de Diabetes, hipertensión y dislipidemias.

• Detecciones VIH y hepatitis C.

• Módulo de Colera Prevención en enfermedades diarreicas (Entrega de VSO/Plata coloidal).

• Módulo de MediChihuahua.

También, el sábado 26 de abril se instalarán puestos fijos de vacunación en plazas comerciales y espacios públicos, en un horario de 10:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, los cuales se encontrarán en los siguientes puntos:

• Plaza Las Torres

Av. de las Torres 2111

• Smart Sucursal Anapra

Rancho Anapra 10715, Puerto de Anapra

• Plaza Las Misiones

Blvd. Teófilo Borunda #8681.

• Plaza Mi Libramiento

Primero s/n, Plutarco Elías Calles

• CS S-mart Carlos Amaya

Perimetral Carlos Amaya 4474, Col. Galeana

• Plaza Alameda Iglesias

Av. Ejército Nacional 5230, Benito Juárez

• Mercado Oscar Ornelas

Tetzales y Olmeca, Col. Azteca

• Segundas Andrés Figueroa

Av. Sierra Madre del Sur y Eje Vial

• S-mart Aztecas

Boulevard Zaragoza 3450, 32570

• S-mart Acacias

Av. Sierra Madre del Sur

• Plaza Mi Talamás

Blvd. Manuel Talamás Camandari

• S-mart Júpiter

C. Jupiter Rincones de Salvarcar.

• Plaza Galerías TEC

Av. Tecnológico 4704.

• S-mart Curva

Perimetral Carlos Amaya Col Aztecas

• Plaza Juárez Mall

Avenida Ejército Nacional, 32607

• Plaza Gran Patio

Boulevard Ignacio Zaragoza 6008, 32685

• Plaza Sendero

Francisco Villareal Torres 2050-A, Calle Valle del Sol

• Plaza Las Américas

Av. Benjamín Franklin 3220, Plaza De las Américas

• S-mart Monte Blanco

Calle Monte Blanco

• Plaza Río Grande Mall

Av. Paseo Triunfo De La Republica 4450.

• S-mart Ponciano

C. Ponciano Arriaga 2250

• S-mart Altavista

C. Francisco Javier Mina 1150.

• Parque Plutarco Elías Calles

C. primero s/n

• Parque Rebote

C. Profesora Isaura Espinoza

• Deportivo Verde

C Puerto Palma 540

Se están llevando brigadas de vacunación a diversas colonias, haciendo cercos vacunales con visitas casa por casa, este miércoles se llevó a cabo una intervención en el municipio de Ahumada.