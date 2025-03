Ciudad Juárez.- Durante una inspección realizada por personal de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) se aplicaron tres suspensiones al establecimiento “Cantina Tradicional San Martín” ubicado en la avenida Abraham Lincoln y Hermanos Escobar.

Dos de las leyendas de suspensión se encuentran en la entrada principal y el acceso a la terraza del establecimiento e indican “suspensión de la comercialización de bienes, productos o servicios: propina sugerida”; “se reservan derecho de admisión”.

Además, se realizó la observación de qué no contaban con la verificación por parte de de Profeco de las básculas utilizadas en el establecimiento.

Al conversar con el gerente de el lugar, se informó a Netnoticias que no se aplicaron multas, únicamente se realizó el trámite para la próxima inspección y verificación de las básculas.

Mientras que el letrero de “nos reservamos el derecho de admisión” fue retirado de los accesos, y el ticket de venta fue modificado para que ya no aparecieran porcentajes para que el cliente eligiera dar propina, pero aseguró que el recibió incluía la leyenda “propina no sugerida”, sin embargo se acataron las indicaciones de la Profeco, por lo que no se aplicaron multas ni se clausuró el establecimiento, como circula en redes sociales.