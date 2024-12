Ciudad Juárez.- El Diputado Federal por el Distrito 04 de Ciudad Juárez, Alejandro Pérez Cuéllar, presentó un pequeño informe de actividades en el primer periodo de sesiones de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados, destacando la aprobación de más de 20 reformas constitucionales, así como la presentación de iniciativas propias, como la creación del Fondo de Fortalecimiento Competitivo y Sostenible para la Frontera Norte.

Dentro de las reformas aprobadas, el legislador juarense comentó al respecto de la reforma judicial, la cual considera que es una reforma necesaria, ya que se busca un principio de austeridad en el servicio público, debido a que los ministros tenían muchos excesos y eso se debía cambiar.

“La mayoría de los 53 mil trabajadores del poder judicial no serán tocados, lo que se busca es que los ciudadanos elijan a sus Jueces, Magistrados y Ministros, no solo que se elija al poder ejecutivo y legislativo de esta manera, si no también llegar al Poder Judicial, la mayoría de los trabajadores del Poder Judicial no van a hacer tocados, lo que se busca es que alrededor de 2 mil entre Jueces, Magistrados y Ministros sean electos”, destacó Pérez Cuéllar.

Otra reforma que desglosó el legislador fue la relacionada con la Guardia Nacional, la cual es la fuerza policial más grande del país con 130 mil elementos y 593 cuarteles en todo el país.

También destacó la reforma al salario mínimo, la cual establece que los salarios mínimos nunca estén por debajo de la inflación, con el objetivo de que no se pierda su valor adquisitivo, además establece que las maestras y los maestros de nivel básico de tiempo completo, policías, guardias nacionales, integrantes de la Fuerza Armada permanente, así como médicos y personal de enfermería percibirán un salario mensual, que no podrá ser inferior al salario promedio registrado ante el IMSS.

Otras reformas que destacó Pérez Cuéllar fueron en materia de apoyo económico a jóvenes sin empleo, la ley federal del trabajo, en materia de derecho al descanso de las personas trabajadoras durante la jornada laboral, en materia de transporte ferroviario de pasajeros, en materia de áreas y empresas estratégicas del estado, en materia de bienestar, en materia de vivienda, en materia de impugnabilidad de reformas o adiciones a la constitución, en materia de igualdad sustantiva, perspectiva de género, derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y erradicación de la brecha salarial por razones de género, en materia de protección, bienestar y cuidado animal, ley orgánica de la administración pública federal, en materia de prisión preventiva oficiosa, en materia de simplificación orgánica, ley federal de derechos, ley de ingresos de la federación para el ejercicio fiscal de 2025, además de participar en la ratificación del nombramiento del Secretario de Hacienda y Crédito Público y diversos ciudadanos en su carácter de empleados superiores de Hacienda.

El Diputado juarense también aprovecho para comentar ante los medios de comunicación, fue la presentación ante el pleno de la creación del Fondo de Fortalecimiento Competitivo y Sostenible para la Frontera Norte, el cual se busca obtener del .05 por ciento del Fondo General de Participaciones, lo cual significaría 4 mil 500 millones para 38 municipios, en donde a Juárez le correspondería alrededor de 800 millones de pesos.

“Es un camino largo que vamos a tener que estar cabildeando, de estar convenciendo, porque es el primer periodo de sesiones, pero tenemos que convencer a los Diputados, a los presidentes Municipales, que nos ayuden con sus Diputados, para eco, ruido y lograr este fondo para la frontera”, destacó el juarense.

Por último, señaló que el programa de Forestación Permanente de Ciudad Juárez lleva un avance de mil 600 árboles plantados, de los 30 mil que se prometieron en el periodo de campañas electorales.