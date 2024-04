Preocupación y desconfianza entre iniciativa privada por reforma a las pensiones

Ciudad Juárez.– Luego de la aprobación en la Cámara de Diputados y el anuncio de que el pleno del Senado podría concretar mañana el proceso para crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar, organismos como Canaco, Canacintra y Coparmex en Juárez se pronunciaron ante esta medida.

Mario Cepeda, presidente del Centro Empresarial Coparmex, dijo que de ratificarse esta iniciativa de ley ante el Senado sería “completamente incorrecto”.

“Es como si usted tuviera una cuenta bancaria y no ha ido a reportarse y se las van a quitar y ese dinero no sabemos cómo lo va administrar, cómo lo va aplicar el gobierno, imagínese que tiene una emergencia de salud o familiar y queremos disponer de ese dinero y resulta que no está; quién sabe cuánto se va tardar en regresarnos ese dinero”, cuestionó el empresario.

El líder empresarial teme que haya opacidad y discrecionalidad en el manejo de estos recursos.

Elizabeth Villalobos, presidenta de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), si bien comentó que estaba de acuerdo con esta reforma a la ley, admitió que había dudas que buscarían despejar, sobre todo ante la Confederación de Cámaras de Comercio (Concanaco).

"Vamos a ser muy insistentes con el gobierno para que genere una campaña de información, creo que hay mucha desinformación en este tema y es presionar un poquito a la autoridad para que los trabajadores puedan obtener información de su Afore, que tengan certeza de dónde está su dinero y puedan reclamarlo antes de que pase a este fondo", expuso la líder de Canaco.

La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) hizo público su preocupación respecto a la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, aprobado por la Cámara de Diputados, esto por la limitada sostenibilidad del Fondo, lo que genera incertidumbre con respecto a sus alcances y beneficios reales en favor de los trabajadores.



“Con el ánimo de contribuir al debate que se llevara a cabo en el Senado, Canacintra se pronuncia por un análisis profundo que considere lo que para nosotros es una significativa preocupación: permitir que las aportaciones de las que disponga el gobierno provengan de recursos de los trabajadores depositados en las Afores, que no deja de ser una afectación directa contra el legítimo interés de las personas que han cotizado a lo largo de los años”, expone el documento.