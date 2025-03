Ciudad Juárez.- Conocer el trabajo de los jueces y magistrados que integran el Poder Judicial Federal o del estado de Chihuahua, es un tema importante no solo porque se acerca la elección extraordinaria que renovará a muchos de estos encargos, sino porque es en sí un derecho y desconocerlo pone a los ciudadanos en la indefensión.

Como ciudadano es importante conocer que no solamente los delincuentes llegan frente a un juez, si es víctima de un asalto o una estafa, si sufre un accidente de tránsito, si se divorcia o si necesita arreglar la documentación de una herencia, tendrá que enfrentar procesos dentro del Poder Judicial y conocer cómo funcionan sus distintos actores.

De acuerdo a Adela Lozoya, abogada de profesión egresada de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) la ciudadanía tiene derecho a conocer no solamente a las personas que se desenvuelven y tienen un papel dentro del poder judicial, sino el proceso en sí.

“Como que le toca a cada quien hacer, no solamente a las o los jueces, por ejemplo, en un caso penal qué le toca al ministerio público hacer, al juez y los defensores qué deben hacer, la ciudadanía tiene derecho a conocer el proceso y en esta etapa en la que nos encontramos y también saber quiénes son”, expuso.

La relevancia del proceso electoral extraordinario

De acuerdo a Lozoya en este proceso electoral extraordinario es importante conocer a los candidatos y cuál será la aportación como parte del poder judicial y sus distintos procesos.

“Esto debe ya que uno supone que este proceso es un nuevo paradigma y que está tratando de acabar con la corrupción… se supone que todas tenemos una carta de no antecedentes penales, como requisitos, pero y qué más tenemos, cuál es el conocimiento y la experiencia que me respalda”, expresó la abogada.

Estructura del Poder Judicial en México y Chihuahua

En México de acuerdo al artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Poder Judicial de la Federación se deposita en:

Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Tribunal Electoral.

Plenos Regionales.

Tribunales Colegiados de Circuito.

Tribunales Colegiados de Apelación.

Juzgados de Distrito.

En el caso de Chihuahua, el Poder Judicial del Estado está integrado por:

Supremo Tribunal de Justicia.

Tribunal Estatal Electoral.

Juzgados de Primera Instancia.

Juzgados Mixtos y Menores.

Estos órganos se dividen por materia en:

Penal.

Familiar.

Civil.

Laboral.

La diferencia principal entre ambos sistemas es que el Poder Judicial de la Federación resuelve conflictos entre ciudadanos y el Estado, mientras que el Poder Judicial estatal atiende disputas entre particulares.

El poder judicial de la Federación, protege los Derechos Humanos establecidos en la Constitución y los tratados internacionales, además de los derechos político-electorales de la ciudadanía y es un órgano de equilibrio entre los otros dos poderes, esto de acuerdo a documentos del mismo poder judicial.

La falta de información y sus consecuencias

El desconocer el quehacer del poder judicial puede poner en indefensión a la o el ciudadano, de acuerdo a la profesionista entrevistada.

“Por ejemplo una persona dice que le ofrecieron el procedimiento abreviado y se lo otorgaron, pero nadie le dijo cuáles eran las condiciones que tenía que cumplir para que le concedieran la condena condicional, entonces dice no pues a mí el juez no me dijo que tenía que firmar, mi abogado me dijo ya está y nadie me dijo y luego ordenan una aprehensión porque no estoy cumpliendo, pero nadie me dijo…y aunque este hombre, podía estar mintiendo también es importante pensar que la información que le dieron debía haber quedado completamente clara”, detalló.

La ciudadanía debe entender que conocer el Poder Judicial no se limita a marcar un nombre en una boleta electoral, sino que es un conocimiento clave para la seguridad jurídica de cada persona, ya que en cualquier momento puede verse ante un juez.