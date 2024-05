Pidió Flores Castañeda candidaturas antes de unirse a Morena: PRI

Ciudad Juárez.- El dirigente estatal del PRI, Alejandro Domínguez, reveló que en diversas ocasiones el exdiputado Jaime Flores Castañeda solicitó al comité postularse para contender por una diputación, e incluso le ofrecieron otras candidaturas, por lo que extrañó a los dirigentes la “poca calidad moral” del político que finalmente se unió a Morena.

Domínguez fue cuestionado sobre la decisión de un grupo de expriistas de sumarse al proyecto del candidato Cruz Pérez Cuéllar (Morena-PT), a lo que respondió:

“En el funeral de mi amigo Teto Murguía me pidió ser candidato uno de ellos, (Jaime Flores), me pedía ser candidato en un distrito especifico, me pedía ser el número uno en la lista de regidores. Le ofrecimos ser candidato a diputado local, Sindicatura… Me sorprende que tenga la poca calidad moral para poder decir con claridad a lo que ellos no estuvieron dispuestos a hacer”.

El dirigente estatal negó la versión de los expriistas de no haber logrado diálogo para la repartición de puestos en la coalición, pues dijo que incluso hay fotos de las reuniones.

“No estuvieron dispuestos a jugársela, no tuvieron los tamaños suficientes para jugársela”, concluyó Domínguez.