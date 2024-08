Piden que no se ‘deslinde’ a titular del INM por incendio en estancia migratoria

Ciudad Juárez.- Francisco Garduño Yáñez, comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), buscará por segunda ocasión una “solución alterna” que evite su vinculación a proceso por el incendio ocurrido el 27 de marzo de 2023 en una estancia migratoria de Ciudad Juárez, en donde 40 personas en movilidad murieron encerradas, denunciaron organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos que exigen que esta petición no proceda.

El próximo lunes 12 de agosto se realizará la audiencia en la que Garduño Yánez se presentará en el Centro de Justicia Penal Federal de Juárez para continuar el proceso penal que enfrenta por el incendio de la estancia migratoria donde murieron 40 hombres bajo el resguardo de agentes del INM.

Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y activistas derecho humanistas se han sumado para impedir que esta petición sea concedida, incluso la Fundación para la Justicia (FJEDD) tiene una petición formal en Change.org para solicitar el apoyo ciudadano y evitar que el funcionario consiga la Suspensión Condicional del Procedimiento (una solución alterna), establecida en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que tiene por objetivo detener la persecución y proceso penal en contra del acusado y extinguir la acción penal.

“A Francisco Garduño –a diferencia de los otros involucrados– no se le investiga por homicidio ni lesiones, sino por ejercicio ilícito del servicio público, por lo que la clasificación del delito para él es más benéfica, cuando su responsabilidad debería ser mayor a la de todos los imputados en el caso.

Como organizaciones acompañantes de las víctimas del incendio consideramos que al no estar concluidas las investigaciones aún no queda claro hasta dónde llegó su responsabilidad en los hechos, por lo que sostenemos que el juez debe negar –como ya lo hizo antes– la ‘solución alterna’, pues esta tendría efectos absolutorios, es decir, ya no se le investigaría más ni se le sancionaría, incluso si después de concluidas las investigaciones se determinará una responsabilidad mayor en la tragedia”, dieron a conocer mediante un comunicado las organizaciones civiles.

Los derechohumanistas señalan que el 30 de abril de 2023, el comisionado fue vinculado a proceso solo por el delito de ejercicio ilícito del servicio público, como parte del proceso penal del incendio ocurrido el 27 de marzo de ese año. Y en septiembre, Garduño promovió la primera “solución alterna”, en la que “se comprometía a pagar la diferencia del valor de los daños materiales del inmueble establecidos entre el perito de la FGR y la empresa aseguradora a cambio de detener la investigación en su contra, sin tomar en cuenta la reparación del daño a las y los sobrevivientes y las familias de los migrantes fallecidos”.

Audiencia e investigación

El próximo lunes, será la segunda ocasión en que el funcionario busque esta “solución alterna”. Mientras las organizaciones civiles señalan que Garduño Yáñez “se ha caracterizado por su falta de rendición de cuentas, como lo demuestran los 30 llamados y puntos de acuerdo que desde el Poder Legislativo le han hecho para que comparezca, los cuales ha ignorado. Los operadores de justicia que protegen los derechos de las víctimas deben evitar dar el mensaje que en México la impunidad impera sin importar la gravedad de los hechos. De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el incendio fue calificado como grave violación a derechos humanos en su Recomendación 111VG/2023”.

Durante el proceso penal del caso, 11 mandos medios y bajos del INM y dos personas en movilidad continúan detenidos acusados de homicidio y lesiones. Sin embargo, Antonio Molina, excoordinador de Control y Verificación Migratoria, se encuentra prófugo, y Francisco Garduño lleva su proceso en libertad y sigue en funciones como titular del INM.

Cabe destacar, que previo a este trágico incendio el mismo funcionario había recibido otra recomendación de la CNDH por un incendio muy similar pero en una estancia migratoria de Tenosique, Tabasco, en hechos ocurridos el 31 de marzo de 2020 en donde un hombre perdió la vida, hechos documentados en el expediente CNDH/5/2020/3979/Q. En ese incidente las personas en movilidad lograron escapar al romper un candado pero fueron encerradas por agentes del INM de la misma forma que hicieron posteriormente en Ciudad Juárez. En el caso de Tenosique se le fincaron cargos penales solo a cuatro hombres en contexto de movilidad que estaban hacinados en un grupo de 156 personas, incluyendo dos menores de edad de 12 y 16 años. Pese a este antecedente y el incendio de 40 muertos en Juárez, Francisco Garduño Yáñez sigue como titular del INM.

Más de 74 organizaciones defensoras de los derechos humanos de han sumado a la petición que busca impedir “el deslinde” del funcionario del INM por su responsabilidad en el incendio, se espera que durante la próxima audiencia se defina esta situación, las firmas de la petición de los derechohumanistas (que se recaban en Change.org) serán presentadas en esta audiencia.

