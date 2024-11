Ciudad Juárez.- La familia del joven Brandon Alexis García Jiménez, elemento castrense de la Guardia Nacional que se encontraba en servicio en Ciudad Juárez y fue reportado como desaparecido desde el 21 de febrero de este año junto con otro compañero, señala que aún no ha recibido información de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua sobre los análisis de ADN de una osamenta encontrada durante las investigaciones del caso.

Su madre, la señora Angélica Jiménez, compartido que ella y su esposo, Manuel García regresaron a su lugar de origen en el mes de octubre luego de qué estuvieron en Ciudad Juárez por varias semanas al ser llamados para tomar muestras de sangre que permitieran cotejar la información del ADN de restos óseos que fueron encontrados en el mes de septiembre en la colonia Lomas de Poleo.

Han pasado más semanas de las que la autoridad le había referido a la familia de Brandon Alexis, sin que aún se les haya otorgado información de los resultados de laboratorio forense.

“Yo cada semana le mando mensaje y me dice que no, que todavía no hay respuesta de periciales, no tienen el motivo de la muerte, no tienen ninguna respuesta para mí. Siento que como nosotros no somos de allá, no estamos allá, no nos hacen caso o no nos quieren entregar el cuerpo, no están haciendo lo que tienen que hacer. ¡No nos entregan, no nos dan respuesta, no nada!”, exclamó.