Ciudad Juárez.- Con el objetivo de combatir con efectividad a la delincuencia organizada es importante que haya un compromiso por parte de las diversas instituciones para depurarse de los malos elementos y acabar con la corrupción, señaló el general Saúl Luna Jaimes, comandante de la Quinta Zona Militar.

"No estoy señalando ninguna institución en particular, pero siendo francos en todas las instituciones hay malos elementos y lo importante es detectarlos, retirarlos y denunciarlos para que no afecten el trabajo de todos los demás y sobre todo que la delincuencia no logre su objetivo", apuntó.