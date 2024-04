Pide Cruz a Ibáñez que den a conocer sus obras

Ciudad Juárez.- El candidato por la coalición “Sigamos haciendo historia” (Morena-PT) Cruz Pérez Cuéllar, respondió al representante de la gobernadora Óscar Ibáñez su reciente declaración y pidió que dejen de mentirle a los juarenses y más que mostrar cifras den a conocer las obras que han realizado.

En recientes declaraciones el presidente con licencia respondió al señalamiento de Ibáñez Hernández en el que solicitó que el Municipio explique el destino de los 24 mil millones de pesos que el Estado ha trasferido para Juárez, Pérez Cuéllar dijo que es una gran mentira decir que el recurso proviene del Estado, cuando se trata de partidas que envía la federación para los municipios.

“Que auditen todo, ya lo están haciendo. No nos han dado nada, eso es una gran mentira, fíjense en el boletín dice: transferencia, que quiere decir esto, a ningún gobierno municipal en México le llegan sus participaciones directamente; a los 2 mil 400 municipios se les depositan al Estado y el Estado las transfiere. El boletín ratifica lo que he dicho, no le han dado nada a Juárez”, aseguró

El candidato de Morena recalcó que siguen mintiendo y jugando con los números, por lo que pidió que en lugar de dar cifras, mejor encarguen a los abanderados de la coalición opositora, dar a conocer las obras que el Estado ha realizado

“Que se las entregue a los candidatos del Frente Amplio y las den a conocer. Que no lo haga él ya que no quiere pedir licencia y quiere seguir mamando y dando de topes, pues que se las de a sus candidatos, Que no batalle al cabo si le hacen caso. Que no se haga guey” concluyó.