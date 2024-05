La única forma de salvar a México es votando por Xóchitl: Claudio X.

Ciudad Juárez- En su visita a la fronteriza Ciudad Juárez, el fundador del movimiento “Sí por México” Claudio X González, reiteró que la única manera de salvar al país es votando por la coalición Fuerza y Corazón por México el próximo 2 de junio.

De acuerdo con el fundador del organismo, votar por Xóchitl Gálvez y por el resto de los postulados de la unión tripartita evitaría que siguiera adelante la dictadura del Movimiento de Regeneración Nacional.

"Lo decimos, sin problemas, la única alternativa que nos queda para salvar lo que queremos salvar, lo digo sin ser panista, ni perredista ni priista. Todos los que no somos parte de un partido político entendemos que la única manera de vencer al llamado “Plan C” y al narcoestado es votando por los candidatos de la coalición Fuerza y Coalición por México. Xóchitl Gálvez para la presidencia y de ahí todos los demás candidatos de la coalición porque son los únicos que tienen la capacidad de vencer el autoritarismo de Morena. Hoy que queremos salvar al país, esto es lo único que cuenta", expresó el ciudadano.

Gozález Guajardo puntualizó que para lograr un cambio de partido en el poder, sería necesaria la participación de por lo menos el 70 por ciento de los mexicanos, cifra que ya se alcanzó hace 30 años en las elecciones de 1994, cuando, Mismas que le dieron la victoria a Erneesto Zedillo.

Asimismo, Claudio X indicó sus dudas con respecto a las intenciones de Movimiento Ciudadano en cuanto a si le servirían de apoyo o no a la fracción guinda y señaló que iun voto por el partido naranja únicamente intervendría con las posibilidades en las urnas del PRI, PAN y el PRD.

"Nosotros queremos voto masivo y voto útil, el gobierno quiere voto dividido y que la gente no salga a votar. Un voto por Movimiento Ciudadano, yo no estoy seguro de sus intenciones, de si van a beneficiar o no a Morena. De lo que si estoy seguro es que votar por ellos es como votar por Morena, porque le quita la posibilidad al frente de ganarle a Morena y que Morena quede sería una tragedia, una tragedia perder por el voto dividido", remató.