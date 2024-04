Ciudad Juárez.- Julio César Martínez, junto con su hijo "Angelito", salieron temprano de su casa para dirigirse al río Bravo y practicar la pesca recreativa, la cual consiste en pescar y devolver el pez a su hábitat.

"Venimos seguido, pero este año no hay muchos peces. No sé si sea por la temporada. Hoy no hemos logrado el objetivo, pero anteriormente sí hemos sacado peces de unos 20 centímetros. En Samalayuca, en una granjita que hay un lago artificial, ahí aprendimos", comentó Julio.

"Traemos una cuerda enredada en un tubo de PVC y una masa que hacemos con harina de maíz, harina de trigo, un poco de avena y zumo de fresa. Con eso, agarra. Decidimos aprovechar las vacaciones para pasar el rato", agregó el padre de familia.