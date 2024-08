Ciudad Juárez.— El calor de este martes se refresca con una paleta de hielo o una nieve, y es que el señor Ramón Olguin sale todos los días a vender productos frescos y con lo que junta cubre sus gastos de renta, agua y luz.

Al transitar por la calle 20 de Noviembre, esquina con Costa Rica, el equipo de Netnoticias encontró a Don Ramón, quien compartió que tiene 85 años de edad, y en octubre cumplirá 86.

Originario de Delicias, pero juarense por adopción, pues llegó a esta frontera a los 9 años, se ha dedicado al comercio de distintos productos durante su vida; aprovechando las temporadas para ofrecer al público desde burritos y dulces, ahora en el verano paletas y nieves.

Al ser un adulto mayor que vive solo, depende de lo que saca en sus recorridos diarios para cubrir sus gastos, por lo que a veces solo toma un alimento al día, para ahorrar el resto del dinero para surtir productos y seguir vendiendo.

Pese a ser temporada baja para algunos comerciantes por no poder vender en los alrededores de las escuelas, dijo que para él “hay altas y bajas, ahorita está calmado”.

Sin embargo, el trayecto que realiza lo lleva a visitar a sus clientes frecuentes, que suelen ser negocios locales, como talleres o trabajadores de tiendas, así como vecinos que salen de sus domicilios cuando escuchan el tradicional sonido de la campana con la que el paletero anuncia su paso.

Con hasta 10 sabores diferentes, ofrece al público paletas de hielo, paletas de crema y nieves en vasito, siendo toda una experiencia tradicional el consumo de estos productos durante la temporada de verano.

Ramón precisó que lo pueden ver de lunes a sábado alrededor del mediodía y hasta las 5:00 de la tarde realizando su venta por las calles de la ciudad; mientras que los domingos los dedica a estar en su casa y atender sus deberes.

“Yo me cocino, yo me lavo, yo me plancho. Y en los 13 años que tengo ahí nunca he dejado a deber ni un solo peso, al contrario, cuando puedo se los pago por adelantado”, compartió respecto a su cotidianidad y la forma en que cubre el pago de la renta de lugar en el que vive, que es de mil pesos mensuales.