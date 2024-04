Organizadores del nacional prometen sanción para quienes agredieron a ampáyer

Ciudad Juárez- Luego de que se hiciera pública la agresión que sufrió el ampáyer Jorge Sáenz en la Liga Villahermosa la tarde del viernes, los organizadores de Nacional de Ligas lamentaron lo sucedido y señalaron que buscarán imponer sanciones a la liga.

Todo esto después de que la propia porra de la Liga Villahermosa atacara a golpes al ampáyer tras la semifinal que perdieron los locales ante la Liga Municipal de Tijuana.

“Es algo verdaderamente lamentable. Son circunstancias que no debemos permitir y que no debemos dejar pasar. Hay que sentar un precedente en la región y en la liga. No podemos predicar la unión familiar con el beisbol y permitir peleas entre nosotros. Claro que va a haber sanciones, como primera medida hoy no dejamos entrar a la porra de Villahermosa”, explicó Salvador Venegas Pacheco, director de la Asociación de Ligas Infantiles y Juveniles de Beisbol de la República Mexicana (Alijbrm), ente organizador del torneo.