Ciudad Juárez.- Empleados de la industria maquiladora Keytronic de las plantas 1, 2 y 5 denunciaron de manera pública ante medios de comunicación que desde hace algunos días no hay trabajo y han iniciado liquidaciones sin los pagos correctos.

Claudia Fernández, una de las obreras afectadas, indicó que a pesar de que los obreros han acudido a sus horarios correspondientes, son retornados a sus domicilios o se les mantiene en la planta sin hacer nada pero ya ha habido retrasos en los pagos.

"Tenemos miedo por nuestros trabajos, no ha sido nuestra culpa, nosotros nos hemos presentado a trabajar puntualmente y se nos ha regresado. Dicen que nos van a pagar el 50 por ciento, lo cual tampoco se nos hace justo porque no es nuestra culpa que no haya trabajo y pues imagínese vivir con la mitad del cheque, pues no", expresó.