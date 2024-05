Ciudad Juárez.- El candidato del Partido Verde a la alcaldía, Luis Fernando Rodríguez Giner, negó alguna posibilidad de sumarse a otro proyecto y prometió que llegará hasta el final del proceso electoral.

La postura de Rodríguez Giner surgió luego de que antiguos priistas se sumaron al proyecto de Cruz Pérez Cuéllar.

“No hay posibilidades, no hay ninguna charla, no hay ninguna tendencia, no hay ningún acercamiento, estamos siendo tratados con mucho respeto por los demás candidatos”, declaró el abanderado del Partido Verde.

Agregó que no hay ninguna influencia de ningún lado: “vamos a terminar y vamos a las urnas, vamos a las urnas, porque ya hicimos muchos compromisos con la gente, la gente está en muchas colonias, en todos los puntos cardinales de la ciudad, la gente está dándonos su apoyo, estamos haciendo compromisos y estamos dispuestos a llegar a dar la batalla en las urnas, hasta el final”.

Los comentarios de Rodríguez Giner surgieron después de participar en el Foro Universitario Decisión Juárez 2024, que organizó la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).

En cuanto a su propuesta de crear un consejo estudiantil, destacó que los jóvenes deben estar integrados en las decisiones políticas y de gobierno, de la comunidad, no pueden ser excluidos, pues forman parte integral de la toma de decisiones y del rumbo que toma el Municipio.

“Es un ejercicio muy bueno, felicitó a la Universidad por su organización y sobre todo por su involucramiento en el tema político electoral. Es indispensable que las universidades estén enlazadas en estos procesos, porque no se puede hacer que una comunidad avance si no está la academia involucrada”, declaró Rodríguez Giner.