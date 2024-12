Ciudad Juárez.- La repentina pérdida de un ser querido tan cercano como lo es una madre y consecuente gasto funerario dejó a la familia Rojas Guzmán sin la posibilidad de poder darle a los cuatro pequeños regalos para una navidad feliz.

La carga emocional de César de 11 años; Fernanda de ocho, Sofía de seis y Ángel de un año, ha sido abrumadora tras la muerte de su abuelita hace tres meses. Adaptarse a su ausencia ha sido un proceso difícil y constante, aunque poco a poco comienzan a recuperarse.

Gabriela Guzmán, madre de los cuatro menores relató a Netnoticias que lo más duro ha sido la repentina ausencia y el ocupar la pequeña casa que antes pertenecía a su madre es como verla y sufrir por ella a cada momento.

“Me duele hablar de esto, porque es como si hubiera pasado ayer y para mis hijos es igual; no me gusta hablar de esto porque les da el bajón a los niños que apenas se están recuperando, pero la muerte de mi mamá fue lo que nos dejó con complicaciones de dinero y pues la verdad no íbamos a poder darles ni un regalito a los niños”, dijo.

A pesar de las dificultades, la familia no ha dejado de esforzarse. César, cabeza del hogar, trabaja incansablemente vendiendo leña en las zonas cercanas a su domicilio en el Kilómetro 29. Sin embargo, los ingresos apenas alcanzan para cubrir las necesidades básicas.

“Entre todos nos ponemos a echar la leña a los costales y mi marido se va a venderlos, pero no nos podemos alivianar porque aún no ha hecho mucho frío y la venta no avanza y pues él hace de todo, en tiempo de calor se va a la pizca de la sandía o de lo que sea, pero ahorita sigue sin hacer frío”, reveló Gabriela entre lágrimas.

No obstante el dolor de la situación complicada por falta de recursos económicos y por la pérdida familiar, los menores anhelan poder abrir sus regalos para navidad, tal como muchas otras familias o como en las películas.

A través de la campaña Navidad Total 2024, la ciudadanía puede aportar un poco de calor humano y magia navideña para dibujar sonrisas en los rostros de los pequeños.

César: Estudiante de primaria, ama jugar futbol en la escuela y sueña con un balón y unos tacos para futbol rápido (talla 24.5).

Fernanda y Sofía: Desean muñecas (Barbie o Bratz) y una casita para jugar.

Ángel: Siendo aún un bebé, cualquier juguete adecuado para su edad le llenará de alegría y le dará momentos de diversión.

César y Gabriela solo desean que el corazón de los juarenses se abra para abrigar a sus hijos con la fraternidad que caracteriza a los fronterizos.