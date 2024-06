Ciudad Juárez.– La movilidad alternativa y sustentable se encuentra entre los diálogos necesarios para promover el respeto hacia todas las personas y los modelos de traslado que utilizan, dependiendo de sus necesidades y las condiciones de su entorno.

El 3 de junio es el Día Mundial de la Bicicleta, fecha instaurada en 2018 por la Asamblea General de las Naciones Unidas a través del cual se reconoce "la singularidad, la longevidad y la versatilidad de la bicicleta, que lleva en uso dos siglos, y que constituye un medio de transporte sostenible, sencillo, asequible, fiable, limpio y ecológico que contribuye a la gestión ambiental y beneficia la salud".

Al observar las prácticas, se recurrió a un sondeo para consultar el impacto positivo que tiene en la vida de las personas que se trasladan en medios con ruedas propulsados con la fuerza de su propio movimiento, o bien, que plantean opciones fuera de la movilidad motorizada habitual para la que se ha priorizado la construcción de las vías de la ciudad.

Se logró conversar con personas en distintos puntos de la ciudad, quienes compartieron aspectos desde el ámbito de la salud física, mental, economía y la conciencia del cuidado del medio ambiente.

Movilidad sustentable

Desde hace 45 años, cuando llegó de Durango, el señor Manuel emprendió un negocio móvil de venta de fruta a bordo de un triciclo, trabajo que le ha proporcionado los recursos para mantener a su familia. Con 75 años, ha pensado en retirarse debido a que cada vez le resulta más difícil mover el vehículo de tres ruedas, equipado con una vitrina y hielo para conservar frescos sus productos.

“Este triciclo ya está viejito, hay que cambiarlo también, pero ahorita ya no creo comprar un triciclo nuevo porque ya tengo muchos años, más bien pienso retirarme ya, porque ya no aguanto como antes. Me he aventado como unos tres carros y unos tres triciclos en todos estos años”.

Con seis años de uso constante de la bicicleta como medio de transporte alternativo, Valeria Tolentino comentó que utiliza la bicicleta incluso como forma de protestar por la falta de infraestructura, equipamiento y servicio de transporte público en esta frontera.

“Yo creo que andar en bici es moverte gratis por la ciudad, sí me implica un gran ahorro, sobre todo en Juárez, donde no hay transporte público porque la zona en la que vivo queda a casi dos kilómetros del camión más cercano. Si llevo prisa, si es muy de noche o tal, tendría que pedir forzosamente un Uber y eso implica un gasto. Entonces pedalear siempre te ahorra ese gasto hacia los puntos donde no hay transporte público, que en Juárez son muchos”.

Al transitar regularmente en distancias cortas, el señor Miguel lleva 25 años utilizando la bici como su medio de transporte, encontrando ello ventajas que van desde economizar, realizar activación física y practicidad. “Yo a mi bicicleta le invierto llantas y tubos al año, dos cambios nada más, serían unos mil pesos, y así voy ahorrando”.

Ramón Vaquea, un mecánico que labora por el bulevar Óscar Flores, dijo que lleva ocho meses utilizando la bicicleta como su medio de transporte, luego de que un accidente automovilístico con un camión de transporte público hizo que su vehículo quedara inservible. Durante este tiempo dijo que ha observado múltiples beneficios.

“Todo hago en la bicicleta, así como para ir a la tienda, al trabajo, de compras, a pagar los biles, porque alguien se quedó ‘hay no sirve mi auto’, como yo soy mecánico, me hablan machín. Me ahorro más, lo que sacaba en el auto para echarle gasolina eran 500 o 600 pesos, ya lo uso en otra cosa. En la bici hay que invertir cuando uno se poncha, o en los frenos que se gastan, lo importante son los frenos porque aquí la gente es muy atrancada, y aunque nos ven les vale. Pero es mucho menos de lo que se gasta uno en el auto, porque ahora todo es electrónico”.

Dijo que incluso su salud mental se ve involucrada pues al circular en su bicicleta se concentra en el camino, se despeja de las preocupaciones y problemas, incluso toma los tiempos de traslado para rezar un rosario.

Adrián, un trabajador de la construcción, dijo que lleva 10 años utilizando la bicicleta como medio de transporte, debido a que sus jornadas de trabajo requieren que se encuentre muy temprano en el sitio donde desarrollará sus labores y los tiempos del transporte público no podían garantizarle tiempos específicos para su movilidad. Actualmente trabaja en un punto a 11.5 kilómetros de distancia desde su casa.

“El trabajo, la necesidad. Antes era en camión, pero ahora me muevo más en bicicleta. Muchos de mis compañeros se les hace muy lejos que ande en bicicleta, pero me hago 40 minutos al trabajo, menos que en el camión. Es ejercicio, pero hay que tener cuidado con los 'muebles' que tratan se aventarlo a uno, me han aventado y dañado la bici. Es muy buena porque no me gasta gasolina”, expresó. La inversión fija son los cambios de llantas que hace cada tres meses por el desgaste del uso diario, además del mantenimiento regular de frenos, cadena y pedales.

Utilizar patines puede parecer un tema meramente recreativo, sin embargo, Argentina Ceballos compartió que tiene 33 años, y lleva cinco años utilizando este medio de transporte alternativo, siendo su opción fija desde hace siete meses.

“Era algo que gustaba de niña y no creí que les fuera a encontrar tanto uso y tanto amor ahora de grande; he aprendido a moverme entre calles y el camino del Juárez Bus para ir con mayor seguridad. Pero aún así sigue siendo un poco complicado ahora que está ya transitando (el camión del BRT). Si son distancias largas prefiero ir en bici, pero si es algo corto que conozco que el camino está accesible para transitar, me muevo en patines”, dijo la entrevistada.

Osvaldo Díaz, un emprendedor local de 38 años quien tiene un negocio de tacos, ha recurrido a la implementación del uso de scooter eléctrico para reducir sus traslados de casi dos horas a 40 minutos. Ha proporcionado a crédito a sus trabajadores para que tengan en que moverse y no gasten su sueldo en transportes de plataforma, debido a que concluyen su turno cuando ya no hay transporte público.

“A las 2:00 de la mañana batallaban mucho para agarrar cualquier plataforma de taxi, subía mucho la tarifa y batallaban porque no había autos por la hora. Compramos patines eléctricos y se los vendimos a los empleados en pagos, y ya los empleados se iban de ahí de por el Parque Borunda al Centro sin batallar con el Uber. Yo me quedé con uno de esos patines, y una vez a la semana hago un trayecto hasta carnitas Don Epi, me ahorro gasolina, la línea y el tiempo de los semáforos, aunque sí los respeto. Es más práctico, es eléctrico, en cuatro horas se carga y le da un recorrido de 70 kilómetros, y en auto te lo daría con 300 pesos”, compartió su experiencia.

Luego de años de usar la bicicleta por diversión, Leonardo, un joven de 22 años, recurrió a uso de la bicicleta como medio de trasporte a partir de este año para llegar a su trabajo de forma más fácil, debido a que el transporte público no pasa por su ruta y usando la bicicleta puede llegar en solo 10 minutos.

“Mi carro se descompuso por un choque, ahí tenía la bici, ya tengo dos meses usándola. Es más económico y más saludable, así solo me hago 15 minutos de mi casa al trabajo”, compartió el señor Jaime quien circulaba por la avenida Insurgentes, por el carril confinado para la cicloruta.

Alejandra encontró una opción de esparcimiento en usar los patines en sus tiempos libres, sin embargo, lleva alrededor de un año utilizándolos como una forma alterna de transportarse en sus recorridos habituales, mencionó que implica un ahorro importante en tiempo y dinero, además que ha percibido que tiene una mejor salud física y mental desde entonces.

Yoed, un joven que transitaba por el Centro en un scooter compartió que optó por este medio desde hace seis meses, encontrando utilidad para ir al trabajo, de paseo e incluso para trayectos por áreas como el Camino Real, debido a que se ha unido a un grupo de otros usuarios de este medio de transporte.

Entre las experiencias recopiladas surgieron comentarios acerca de la falta de carril confinado en más vialidades, debido a que algunos medios de transporte como las rutas de transporte público, transporte de personal y de carga no respetan al ciclista, al circular a altas velocidades y sin la distancia segura, por lo que ocurren accidentes, desde caídas hasta choques.

“Tienen que respetar el bicicletero porque ya me ha tocado ver, se siente feo, que avientan a personas que se hacen a un lado cuando saben que tienen el derecho de irse derecho. Mucha gente no respeta y es en donde se agüita uno, a veces hasta con malas palabras les dice uno ‘tú andas en mueble, yo en bicicleta, para qué te atraviesas’, es lamentable”, expresó el señor Adrián.

Reflexionar acerca de los derechos contemplados en la Carta del Municipio de Juárez por el Derecho a la Ciudad tiene seis ejes, uno de ellos el de “Ciudad Segura” contempla el garantizar los derechos individuales, y el de “Ciudad habitable y sustentable” pretende garantizar el derecho a la ciudad. En conjunto se pretende que sea un margen para inspirar y dirigir las políticas públicas integrales y funcionales, por lo que se estima que pueda representar un impulso al equipamiento para garantizar la seguridad de todas las personas que recurren a medios alternativos.