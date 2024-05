Ciudad Juárez.- Con respuestas y propuestas en su particular estilo que habla sobre su experiencia como joven en zonas como el centro y el poniente de Juárez, Jaime Flores, mejor conocido como “Máquina de Fuego”, candidato a la alcaldía por el partido del Pueblo, atendió el martes las inquietudes de los consejeros de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en el Foro Diálogos con los Candidatos.



Sector empresarial, infraestructura, Centro Histórico, estrategia para una ciudad limpia, reubicación del tren de la <ona Centro y seguridad, fueron parte de los temas que le plantearon los consejeros de Canacintra en representación de los afiliados de la Cámara.

Pero fueron los temas del Centro Histórico, donde propuso generar acciones para convertirlo nuevamente en una zona habitacional, para que ya no solo sea una zona de paso, sino de encuentro, y los planteamientos en seguridad pública, lo que propiciaron propuestas en favor de los agentes con los que en muchas ocasiones el candidato tuvo encuentros nada agradables.

“Yo estoy muy acostumbrado a estar en el Centro, pero a las 7:00 u 8:00 de la noche ya está desértico y es incómodo, andar en el Centro a esa hora no se siente uno a gusto, y yo siendo hombre y con mi aspecto y que la mayoría de la gente me conoce no estoy excesivamente a gusto, creo que esto se puede atender si transformamos el Xentro en zona habitacional”, expresó el candidato ante los socios presentes de Canacintra.