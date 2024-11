Ciudad Juárez.- El Heroico Cuerpo de Bomberos de esta fronteriza Ciudad Juárez forma parte de los primeros respondientes encargados de salvaguardar la integridad de la ciudadanía. Es también una de sus instituciones más antiguas con más de un siglo de historia, cuya labor termina por resaltar todavía más al ser respaldada por la buena voluntad y el altruismo de otros.

Formados en 1927, son la segunda dependencia con más años en la localidad, solo por detrás de los cuerpos policías conformados a finales de los 1890s. Desde aquel entonces, han echado mano de los donativos y los apoyos de sus conciudadanos., desde los 300 juguetes que reunió Leonardo Solís Barraza (El primer Santa Bombero), hasta las más recientes aportaciones realizadas por la iniciativa privada.

La modernización de los equipos

Durante los últimos dos años, las autoridades municipales han intensificado esfuerzos para acortar y erradicar el rezago histórico en materia de equipamiento para con los tragafuegos y se ha dotado de insumos nuevos a la mencionada dependencia.

Tan solo el pasado martes se hizo entrega de 80 equipos especializados de seguridad y un par de rotobombas, diseñadas para proveer con flujo de agua contra el fuego de grandes magnitudes.

“Este equipo con el que nos dotaron nos viene a ayudar mucho, por que no es solo contra incendios. Se puede utilizar en accidentes automovilísticos y situaciones de derrame”, expresó Sergio Rodríguez, director de Protección Civil Municipal.

Dicho apoyo no se ha limitado al equipo que los bomberos llevan consigo, este también se ha trasladado a las unidades en las que viajan, mismas que se vuelven herramientas para el desempeño de su labor por si solas. Durante el pasado mes de septiembre, la administración municipal hizo entrega de tres máquinas extintoras para la dependencia, para elevar el total de automotores hasta 21.

De igual manera, en tiempos recientes, a la causa se le han sumado esfuerzos de la iniciativa privada y sus respectivos gremios, estos mismos se han enfocado en dignificar la profesión que ejercen una vez fuera del peligro y retirada la careta.

El apoyo para quien apoya

Fue durante septiembre que la Cámara Nacional de Comercio hizo llegar un total de 80 despensas y 50 mochilas en una extensión de su programa “Policía Digno”.

Entre los auxilios de la comunidad también están los de empresas privadas particulares como TotalGas, misma que entregó 20 mil pesos para la dependencia, mismos que se invirtieron en el correcto equipamiento de los elementos.

“Es mucho muy importante para nosotros saber que las empresas, que los ciudadanos tienen en su mente y en su corazón al Departamento de Bomberos y nos sentimos muy agradecidos por eso; muy contentos por eso, por saber que tanto para empresas como ciudadanos, existimos y nuestra labor importa en sus mentes y en sus corazones”, señalaba el comandante de bomberos Jorge Ignacio Puentes.

Cabe señalar que la gran mayoría de las aportaciones de entes privados son periódicos y se entregan cada año a la dependencia.

Sin embargo, llegada la última parte del año, en épocas como estas de inicio de noviembre, el apoyo más grande es el que congrega a toda la ciudadanía y el que le hace la Navidad a decenas de miles de niños juarenses: Santa Bombero.

El más grande de todos

La campaña que inició su 85ta edición a mediados de semana ha cargado consigo el legado del comandante Leonardo Solís Barraza, quien en 1939 agrupó a la sociedad, a sus propios elementos y a la sociedad para reunir 300 juguetes destinados a los niños de escasos recursos.

Casi un siglo más tarde, los trabajos de noviembre a diciembre se han trasformado y expandido sin horizontes para repartir miles de juguetes cada 24 de diciembre. Juguetes que provienen de instituciones académicas, asociaciones civiles y familias que comparten lo que tienen de manera desinteresada.

“Para mi es un honor, es la cuarta vez que me toca darle arranca a la campaña de Santa Bombero y no me queda más que invitar a los juarenses, a los paseños, a la gente de Las Cruces. Hay niños, hay niñas que tienen necesidades y que no tienen los recursos para acceder a algún juguete o alguna bicicleta esta navidad”, decía el alcalde Cruz Pérez Cuéllar en el arranque de la colecta.

Pese a los cambios, tanto de la ciudad como de quienes están a cargo de los tragafuegos, Santa Bombero es una constante que entregó 40 mil bolsas de juguetes tan solo el año pasado. Tampoco parece cambiar el hecho de que los presentes más buscados son y seguirán siendo las bicicletas.