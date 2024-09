Madre denuncia desaparición de su hijo a manos de su ex

Ciudad Juárez.- Con apenas ocho meses de nacido, un bebé fue sustraído por la fuerza por su padre, lo que inició una búsqueda en su contra.

Johana A., madre del menor, realizó la denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) en la Unidad Especializada en Investigación de Violencia Familiar y Delitos que Atentan contra el Cumplimiento de la Obligación Alimentaria.

Con el número de caso 37-2024-0023270, Mario Gerardo R., expareja de Johana y padre del menor, fue denunciado e imputado por el delito de Violencia Familiar Agravada y Sustracción y Retención de Personas Menores de Edad.

El agente del Ministerio Público solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) que dispusiera agentes en rondines en el domicilio de los padres del señalado, en la colonia Durango, con el fin de recuperar al menor y detener al sujeto.

Johana dijo que su expareja, quien es ciudadano estadunidense y reside en la ciudad, además de la sustracción ilegal del menor y la violencia física, la estafó con 50 mil pesos.

Aunado a esto, la afectada también señaló que familiares de su expareja la han amenazado, acosado e incluso seguido, por lo que teme por su seguridad.

“La verdad no me interesa el dinero, yo lo que quiero es a mi hijo y aquí (FGE) me dan muchísimas vueltas y ya no tengo ni recursos para moverme, la verdad, y me da miedo hasta llevar a mis hijos a las escuelas porque me llegan amenazas por parte de ellos (familiares del señalado)”, dijo Johana.