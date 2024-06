Ciudad Juárez.- Por segundo año consecutivo el ‘Rey de los corridos tumbados‘ Luis R. Conriquez llega a la Feria Juárez 2024, siendo el encargado de cerrar la penúltima noche de esta gran fiesta local.

El compositor y cantante originario de Caborca, Sonora arrancó su concierto, siendo recibido por chicos y grandes con gritos y aplausos.

Con éxitos como El búho, Sin tanto rollo, Si no quieres no, Malas rachas, Dembow bélico, Me metí en el ruedo, de fresa y de coco, Siempre pendientes, En el radio un cochinero y los más recientes, Si no quieres no y Que se cuide, fueron solo parte del repertorio esta noche.

Con al menos 13 millones de reproducciones mensuales en Spotify a sus escasos 28 años de edad se ha convertido en uno de los referentes actuales de los corridos y también se ha vuelto popular por los llamados ‘corridos tumbados’.