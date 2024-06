Los vinculan a proceso por el secuestro de 13 migrantes

Ciudad Juárez.- La Fiscalía de Distrito Zona Norte, informó en un comunicado que obtuvo la vinculación a proceso de dos hombres y dos mujeres, por el delito de secuestro agravado, cometido en perjuicio de 13 personas en situación de movilidad, dos de ellos menores de edad.

“Luego de que, en la continuación de la audiencia inicial, la agente del Ministerio Público, adscrita a la Unidad Especializada en la Investigación de Personas Ausentes y no Localizadas, presentara diversos argumentos jurídicos y datos de prueba de la probable participación de Jesús Tomás C. S., de 24 años de edad; Oswaldo P. M., de 19 años; Lilia Estefani C. P., de 22 años y Diana Michell S. V., de 20 años de edad, en el delito mencionado, estos fueron vinculados a proceso”, explicó el documento.