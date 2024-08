Los juzgadores no son intocables ni privilegiados: jueza federal

Ciudad Juárez.- Durante una charla sobre la reforma judicial que se discute en el poder judicial, la jueza del Séptimo Distrito en el Estado de Chihuahua, Claudia López López, afirmó a los consejeros y socios de Canacintra que los juzgadores no son intocables ni privilegiados o apartados de la ciudadanía, simplemente están donde está su labor que es en los tribunales.

“Nuestra labor es estar dictando resoluciones de los casos que se nos someten a consideración y que nos llegan de cada uno de los ciudadanos que van en busca de justicia, por eso es que no asistíamos a ningún evento de esa naturaleza, hoy estamos aquí, porque no somos escuchados”, expresó la jueza federal.

Los jueces y magistrados deben alejarse de cualquier injerencia, no tener conexión con diputados, senadores, presidente municipal; incluso estar lejos de la ciudadanía común para no tener presiones de ninguna naturaleza y que su imparcialidad no se afecte de ninguna manera, relató la invitada de Canacintra.

La juzgadora se refirió acerca de la percepción de legitimidad que tienen las instituciones en el país, incluido el poder judicial, y reconoció que no es la mejor y esto se debe dijo a la acción de una, dos o tres personas, sin embargo, para el ciudadano “todos son corruptos y vamos en el cajón todos los demás por una persona”.

“Esta reforma que se propone únicamente hace una modificación constitucional al poder judicial, ninguna modificación a las fiscalías, ninguna modificación a los centros de mediación que se han implementado con la reforma laboral, ninguna modificación a las leyes para que los procedimientos sean mas agiles, mas sencillos, ninguna, ¿Entonces el problema de la necesidad de justicia se va a resolver con el hecho de que sean votados los jueces federales y locales? yo creo que no”, afirmó categóricamente.

La jueza dijo además que el tema de la legitimidad no se resuelve llevando a votación a los jueces, además se preguntó si esto sería posible con una participación de apenas el 65 por ciento del electorado durante las últimas elecciones, que es la referencia más cercana.



Integrante del poder judicial y con carrera en la materia desde los 22 años, cuando inició como oficial administrativo y pasó por otros cargos antes de ser jueza federal, la profesionista del derecho habló de toda la inversión que ha hecho el poder judicial en lo que hoy se conoce como el Sistema de Justicia del país, aunque no están libres de carencias.