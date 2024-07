Lola Andrade, la bailarina juarense que brillará en competencia en Holanda

Ciudad Juárez.- La bailarina juarense Lola Andrade, de 12 años, participará este mes en la Copa Mundial de Danza, Global Dance Open, en la ciudad de Apeldoorne, Holanda, donde buscará brillar como lo ha hecho desde sus inicios en la disciplina.

Lola representará a Ciudad Juárez y a México al competir con bailarinas de 37 países. Tras calificar en la competencia internacional en febrero, ella actuará con una coreografía de su propia inspiración del estilo contemporáneo.

Hace un mes, en la ciudad de Puebla, ganó un campeonato Nacional de Danza, siendo su participación la de más alta puntuación entre 120 otras coreografías de todas las edades y géneros de toda la República Mexicana. Además de recibir la condecoración de la Mejor Técnica dancística.

Andrade empezó su trayectoria como bailarina a los 4 años, pero sus estudios formales empezaron hasta los 7, compitiendo por primera vez en un trío en una competencia regional en la ciudad de Chihuahua, llevándose el primer lugar y medalla de oro.

Durante la pandemia, mostró gran resiliencia, bailando de 4 a 5 horas diarias, preparándose desde casa con diferentes maestros en línea, incluyendo dos campamentos de ballet de invierno virtuales desde la ciudad de Bucarest, Rumania. Así como clases virtuales con una maestra de ballet de la Ciudad de México y un maestro de ballet de Broadway.

Lola se prepara de lunes a sábado, e incluso los domingos, con maestros de danza muy reconocidos en la ciudad y en la región, además de sus maestros en Estados Unidos, como lo es la señora Abby Lee Miller.

Ha participado en competencias locales, regionales, e internacionales. Siempre ganando primer o segundo lugar condecorando Juárez con medallas de oro y diamante, trofeos, y reconocimientos especiales por parte de los jueces y becas. También ha participado en el Festival Internacional de Danza que se lleva a cabo en Veracruz, tomando clases en los talleres de danza del Youth American Grand Prix. Ha sido invitada para bailar en festivales universitarios tanto aquí en la ciudad como en UTEP, y bailando para un concertisa de piano también de nuestra ciudad. Seguido, toma clases con grandes bailarines mexicanos y extranjeros por medio de los talleres ofrecidos tanto en competencias como por academias de la localidad.

El año pasado, abrió con una danza contemporánea el evento internacional de Barcelona Fashion Week en la ciudad de Lloret de Mar, España, ya que Lola también forma parte de una compañía de modelaje local, la cual la convocó para participar en la competencia de The Best Model of Universe en España, trayéndose el premio en Elegancia, siendo la única niña de México y Latinoamérica en participar.

Debido a su amor al arte, Lola también se está abriendo paso en Teatro Musical participando en obras de su actual compañía de teatro, también incursionó en el cine participando como extra para una película con talento local, preparándose con clases de actuación, canto, y tap. Además de que actualmente participa en el rodaje de una película juarense de efectos especiales, siendo ella la protagonista.