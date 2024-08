Ciudad Juárez. – La exposición “Admirador de mis Admiradores” convocó a ocho exhibiciones de admiradores que, a lo largo de décadas, han recopilado recuerdos, desde álbumes llenos de fotos, pósters, boletos de presentaciones, camisetas y hasta cartas del Divo de Ciudad Juárez, que este día comparten con visitantes de todos lados del país y del mundo.

Rosendo Torres, del “Espectacular Juan Gabriel Club” de San Luis Potosí, es uno de ellos. Con 40 años de admirar y seguir a Juan Gabriel, resume su experiencia en una serie de fotografías, pósters y anécdotas que comparte con los visitantes.

Con la emoción a flor de piel, María del Carmen Reyes viajó junto con su esposo e hija desde Puebla para conocer el Museo de Juan Gabriel. Aunque no tuvo la oportunidad de hacerlo, sí pudo recorrer los patios de la mansión con la exposición “Admirador de mis Admiradores”.

“Desde chica yo lo sigo, desde sus primeras canciones. Mi hija me llevó a un concierto en Puebla donde se presentó dos meses (agosto) antes de fallecer. Fue una experiencia muy bonita. Sí me dolió cuando murió y sí me gustaría ver cómo era su casa. No nos tocó entrar a su casa, pero nos conformamos con lo poquito que nos están regalando”, mencionó.