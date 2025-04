Ciudad Juárez.- Con el objetivo de generar una reflexión colectiva sobre la importancia de cuidar el empleo ante el complejo momento económico que enfrenta la industria maquiladora en la ciudad, estado y país, hoy la Asociación de Maquiladoras Index Juárez dio a conocer su campaña "Si Juárez trabaja, Juárez Avanza".

María Teresa Delgado consejera nacional del organismo industrial reconoció que esta iniciativa está motivada por los tiempos álgidos que vive el empleo particularmente de la industria en esta frontera, donde se pasó de contar con alrededor de 20 mil vacantes a solo 5 mil plazas disponibles actualmente.

La consejera nacional detalló los aspectos en los que se busca incidir a través de esta campaña.

"Ya tengo 10 años en la empresa, no me interesa, faltó o me incapacito y no llego temprano, son cuestiones personales que en un momento dado puedo tomar y afectan al trabajo... Yo como individuo, qué sigo haciendo, echándole todas las ganas al trabajo para poner mi granito de arena, para que ese corporativo vea y compruebe que es importante que ellos vayan y peleen allá porque aquí la gente está respondiendo", destacó la consejera.