Juárez y la tragedia en las calles: 74 muertes y más de 6 mil accidentes viales

Ciudad Juárez.- Ciudad Juárez cerrará este 2024 con un balance alarmante en materia de seguridad vial: más de 6 mil 173 accidentes viales, 2 mil 217 personas lesionadas y 74 víctimas mortales, según datos de la Coordinación de Seguridad Vial.

Estas cifras confirman que la frontera sigue siendo uno de los puntos más peligrosos para conducir en el país. El exceso de velocidad y la falta de pericia al volante se mantienen como las principales causas detrás de choques, volcaduras y atropellos.

Entre las tragedias más impactantes destacan el fallecimiento de varios menores de edad, familias enteras destrozadas y percances de alto impacto en avenidas como Antonio J. Bermúdez, De las Torres y el eje vial Juan Gabriel.

Accidentes de alto impacto en 2024

1. Volcadura en el eje vial Juan Gabriel (marzo): Dos niños de 7 y 8 años murieron tras salir proyectados de una camioneta en un choque provocado por el exceso de velocidad. Una mujer de 62 años resultó gravemente herida, mientras que el conductor fue detenido y puesto a disposición de las autoridades.

2. Accidente en Antonio J. Bermúdez (junio): Un camión de transporte de personal chocó contra un vehículo familiar, dejando a dos adultos muertos y a su hijo de 8 años con lesiones severas. Este accidente reavivó el debate sobre la imprudencia de los choferes de transporte público en la ciudad.

3. Paso deprimido de Norzagaray (junio): Tres adolescentes fallecieron en un choque múltiple cuando regresaban de realizar el pago de los vestidos para una quinceañera. Entre las víctimas se encontraba una joven de 16 años que murió en el hospital horas después del accidente.

4. Colisión en avenida De las Torres (junio): Un padre y su hijo de 6 años murieron al ser arrollados por un camión de transporte tras un accidente en motocicleta. El conductor de la moto fue señalado como responsable por el peritaje vial.

5. Accidente en Ejército Nacional (octubre): Un Porsche perdió el control y se estrelló contra un poste. El copiloto murió en el lugar, y el conductor falleció al día siguiente en el hospital.

6. Atropello en Puerto Isabel (octubre): Un trabajador de un estacionamiento murió atropellado por un camión de transporte de personal. Este hecho volvió a poner en el foco la falta de regulaciones en las zonas donde operan estas unidades.

Choferes del transporte público en el foco

A lo largo de 2024, se registraron 459 accidentes viales que involucraron a camiones de transporte de personal, de los cuales 315 fueron atribuidos directamente a la imprudencia de los conductores.

Como resultado, 397 personas resultaron lesionadas y 13 perdieron la vida, lo que pone de manifiesto la urgente necesidad de regulación en este sector.

El titular de la dependencia, César Tapia Martínez, informó que se trabaja en conjunto con el gobierno estatal para implementar medidas más estrictas y sancionar a los responsables. Entre las propuestas destaca la instalación de dispositivos de control de velocidad en camiones y la capacitación obligatoria para los conductores.

Una ciudad marcada por las estadísticas

Un estudio del Consejo Consultivo de Vialidad, basado en datos del Inegi, colocó a Ciudad Juárez como la urbe con más muertes por accidentes viales en 2023, una tendencia que no ha mejorado en 2024.

Las cifras revelan que cada 4.4 días una persona pierde la vida en un percance vial en la ciudad. Las calles más peligrosas, según el reporte, son avenida De las Torres, eje vial Juan Gabriel y bulevar Bernardo Norzagaray, donde se registran la mayoría de los accidentes fatales.

Llamado urgente a la conciencia

Ante el panorama desolador, las autoridades han lanzado campañas de concientización para fomentar el respeto a los límites de velocidad y al reglamento de tránsito. Sin embargo, estas acciones no han sido suficientes para detener la tragedia en las calles.

Mientras los conductores no adopten prácticas más seguras y las sanciones no sean ejemplares, Ciudad Juárez seguirá siendo escenario de tragedias. Este año no solo deja cifras, sino historias de familias destrozadas y vidas que no podrán recuperarse.

El reto para este 2025 será implementar medidas más drásticas para evitar que las calles de Juárez sigan cobrando vidas.