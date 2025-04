Ciudad Juárez.- Mientras padres de familia han convocado a una marcha pacífica para protestar por los múltiples casos de abuso sexual y maltrato infantil confirmados entre usuarios de la Estancia de Bienestar y Desarrollo Infantil (EBDI) 32 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) este último dijo desconocer los motivos de las investigaciones que realiza la Fiscalía General del Estado (FGE) y por las que se le solicitó colaborar.

Han transcurrido 10 días desde que madres de familia cuyos hijos acudían al área de maternal y preescolar de la EBDI 32 del Issste se acercaron a la dirección para solicitar información de un mensaje anónimo que buscaba alertarlas de casos de abuso en la guardería, según los propios testimonios de los padres a los que tuvo acceso Netnoticias, cada persona que pidió información recibió una versión distinta.

La mañana del miércoles 26 de marzo, la EBDI sorprendió a sus usuarios con la notificación de que no brindarían servicio de cuidado ese día y se trabajaba en mantenimiento del equipo de cámaras de videovigilancia, las puertas permanecieron cerradas el jueves 27 sin más información y el viernes por consejo técnico.

El lunes 31 de marzo retomaron operaciones sin dar detalles a los padres de familia y convocaron a una junta el martes 1 de abril, en dicha reunión se les informó que la directora de la EBDI había pedido licencia y no estaría en la reunión; los padres y madres de familia fueron atendidos por una enviada del Issste, Hilda Nájera, jefa de departamento de acción social, cultura y deporte, quien los padres señalaron que desconocía lo ocurrido y no les brindó información.

Este jueves, la representación del Instituto en Chihuahua circuló una tarjeta informativa en la que afirma no conocer los motivos de una investigación, pero “es sensible a la preocupación de familiares y no tolerará ninguna acción que vulnere los derechos y la integridad de los menores de edad derechohabientes”.

Apuntó que se ha solicitado información a la Fiscalía para conocer los motivos de las investigaciones, sin embargo, el Issste afirma que no ha obtenido respuesta del ente investigador, pero ha colaborado en lo que se le solicita.

Cortesía

“Se solicitó apoyo de la Unidad Jurídica de la Representación del Issste en Chihuahua para atender lo necesario, sin que a la fecha la Fiscalía haya proporcionado a este organismo más información sobre el tipo de caso investigado, posibles víctimas o responsables”, señala en la tarjeta informativa.

En la narrativa para puntualizar que se ha estado al pendiente de los hechos ocurridos en la EBDI 31 el Issste describió: