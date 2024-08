Juárez: Clausura Gobernación 6 bares y tiendas de abarrotes

Ciudad Juárez.- Durante la semana del 5 al 11 de agosto, la Secretaría General de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Gobernación, llevaron a cabo un total de 266 inspecciones a establecimientos que expenden y/o comercializan bebidas alcohólicas, lo cual derivo en la clausura de 6 bares y tiendas de abarrotes en Ciudad Juárez.

Las clausuras fueron las siguientes:

• Tienda de abarrotes “SuperSix Feldespato”, por violación de giro y copia simple de bebidas alcohólicas

• Tienda de abarrotes “El Roble”, por no contar con permisos

• “Jaime´s Restaurante Bar”, por falta de revalidación 2024

• Tienda de abarrotes “Chi Six Mis Bebes”, por violación de giro

• Establecimiento “La Vicente”, por no contar con permisos

• Restaurante “El Bandido”, por no contar con permisos