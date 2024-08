Ciudad Juárez.- Con su cabello recogido en una coleta donde ya pintan algunas canas, una playera de manga larga en color blanco que en la parte frontal tiene una fotografía de su hija Luz Angélica Mena Flores, y en la parte posterior la frase “Aunque te desaparecieron, sigues en la memoria de mi vientre”, la señora Luz del Carmen Flores recorrió el sábado 3 de agosto el Centro de Ciudad Juárez en una marcha para exigir la búsqueda y localización de su hija.

Este domingo se cumplen 16 años desde aquel lunes 4 de agosto cuando la joven Luz Angélica, de entonces 19 años de edad, salió de su casa a dejar una solicitud de empleo en una tienda de ropa ubicada en la Zona Centro y su familia no volvió a saber de ella.

Desde entonces han transcurrido 5 mil 843 días, que son 834 semanas y a su vez 192 meses, tiempo en el que su madre ha mantenido una lucha permanente, en las que acude con otras madres y se une a la exigencia para que la autoridad responda ante las múltiples pesquisas pendientes de resultados.

Este sábado, acompañada de otras madres que han perdido a sus hijas, la señora Flores caminó desde el antiguo edificio del Hotel Verde, en el cruce de las calles Dr. Mariano Samaniego y Ignacio Manuel Altamirano para recorrer las calles de la Zona Centro, la cual duele a las familias y a una sociedad que ha perdido a sus hijas a manos de violadores de derechos humanos, quienes las privaron de su libertad.

“Esta caminata es la voz de todas las madres que vivimos esto, que conmemoramos cumpleaños, cualquier gusto de ellas (…) Yo nunca tuve reporte de ahí, de que estuvo ella. La reunión ahí es por las jovencitas que estuvieron ahí. Es un punto importante para recordarlas y hacer memoria, que ese lugar esta manchada por la sangre de muchas jovencitas. Y sus familiares siguen exigiendo justicia por todas y cada una de ellas”, dijo la madre de familia.

Aquel edificio en des uso, con un color amarillo pálido en su fachada, y aún algunas letras que indican el acceso al área de “hostal” y el llamado “Club Verde”, está marcado con cruces rosas y negras, que recuerdan a las víctimas de trata y feminicidio que estuvieron recluidas ahí entre los años de 2008 y 2012, según el resultado del caso y sentencia de 697 años en contra de dos victimarios en el llamado “El Juicio del Siglo”, por el caso de los restos encontrados en el arroyo “El Navajo”, en El Valle de Juárez.

Ahí se pueden ver cientos de hojas blancas que tienen impreso a color o a blanco y negro las pesquisas con fotografías de mujeres desaparecidas. Entre ellas se encuentra el rostro y el nombre de Luz Angélica Mena Flores.

Los documentos emitidos por la entonces Fiscalía Especializada en Atención a Víctimas del Delito por Razón de Género (FEM) indican que Luz Angélica vestía pantalón de mezclilla de color azul, una blusa de tirantes de color café y tenis Converse en color negro con blanco.

Además, hay una pesquisa emitida por el programa de difusión de personas desaparecidas y no localizadas “¿Has visto a...?” de la Fiscalía General de la República (FGR), por el que se le da una mayor difusión al caso y se ofrece una recompensa económica por “hasta un millón 500 mil pesos mexicanos a quien proporcione información veraz y útil, que coadyuve eficaz y eficiente, efectiva y oportunamente para la localización de Luz Angélica Mena Flores, desaparecida en Ciudad Juárez, Chihuahua”.

Con el corazón oprimido, con la voz triste pero cadente, la madre de Luz Angélica intentó expresar y explicar el motivo de la ausencia que lleva casi la mitad de la vida de su hija, ocasionándole dolor y sufrimiento.

“A lo mejor estaba en el lugar equivocado o le tocó, lunes 4 de agosto de 2008, ella salió a buscar trabajo y hasta la fecha no se de ella. Cada vez que se hace una manifestación por cumpleaños de desaparición o por cumpleaños de vida, es un pedir justicia, exigir justicia”, pronunció al ser entrevistada.

En un escenario local, estatal y nacional en el que las personas, con especial atención a que las jóvenes, continúan desapareciendo, hizo un llamado a las autoridades, pero también a la sociedad, para que no sea indiferente y si sabe algo que ayude para la localización de las jóvenes lo dé a conocer.

“Que se busquen, que no nos digan o la gente tampoco comente que se salieron ‘porque les gustaba la calle’ o se fueron con el novio. Yo qué más quisiera que se hubiera ido con alguien, pero encontrarla. El problema y la desesperación es que está desaparecida, está en riesgo, se tiene que buscar en vida”, exigió la señora Luz del Carmen.

En el mes pasado se reportó el caso de Fernanda Anahís Molina Vásquez, quien desapareció cuando viajaba en un camión con destino a Ciudad Juárez al regresar de Saucillo, a donde fue para presentar una solicitud de ingreso a la Normal Rural Ricardo Flores Magón, y de quién su familia ha dado a conocer que no hay avances en la investigación del caso.

Sin embargo, hay otros hechos de los que podría no haber reporte oficial y con generación de pesquisa para su búsqueda, como el de la adolescente Jazmín Aguilar López de 15 años de edad, a quien un hombre que lloraba afuera de la misa mensual por las personas desaparecidas y que se identificó como su padre, busca desde el miércoles 31 de julio en las calles del Centro Histórico, pues según su dicho, ella desapareció en el cruce de las calles Velarde y Mina. Al respecto, la Fiscalía General del Estado (FGE) dijo no tener información ni reporte de ausencia.

Recordó que en más de una década ha aportado información al Ministerio Público que lleva el caso de su hija, datos que se pierden por la demora en la aplicación de trabajo de campo o las búsquedas en centros nocturnos en horarios matutinos, cuando no están en operación y no sería posible confirmar la información sobre el avistamiento o pistas para localizar a su hija.

“Yo he aportado mucha información, desgraciadamente es ignorada. Yo he llevado muchas pistas donde mi hija ya pudiera haber sido localizada, pero archivan los casos, no les dan seguimiento. Cuando uno regresa a ver qué tienen, a ver qué han avanzado le preguntan a uno ‘¿qué trae de nuevo señora?’, cuando uno va a ver qué han hecho ellos”, denunció la madre de Luz Angélica.